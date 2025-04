YouTube Music, arriva il doppio tap per mettere mi piace ai brani

L’ultima versione di YouTube Music, la 8.14.53A, introduce una funzione tanto semplice quanto richiesta dagli utenti: il doppio tap per mettere like. Un gesto ormai naturale per chi usa TikTok, Instagram o guarda gli Shorts di YouTube, che ora sbarca anche sulla piattaforma di streaming musicale di Google.

Come funziona il “doppio tap” su YouTube Music

Basta toccare due volte al centro della copertina dell’album per aggiungere il brano alla playlist “Brani piaciuti“. Un twist in apparenza banale, ma capace di rendere l’esperienza d’uso più fluida e intuitiva. Prima di questo aggiornamento, il doppio tap al centro non produceva alcun effetto, mentre ai lati permetteva di andare avanti o indietro nella canzone.

L’introduzione del doppio tap per mettere like su YouTube Music non è una novità assoluta. Tracce di questa funzione erano già presenti nella versione 8.03.51 dell’app, ma solo ora è disponibile per tutti gli utenti. È chiaro che le app di streaming stiano cercando di adattarsi alle abitudini degli utenti, sempre più influenzate dai social network e dalle piattaforme di video brevi.

YouTube Music non vuole restare indietro

YouTube Music non vuole passare inosservata, e con giganti come Spotify a fargli ombra, distinguersi è diventato essenziale. L’integrazione con l’abbonamento YouTube Premium è sicuramente un bel vantaggio – niente pubblicità, e accesso a contenuti esclusivi. Ma ma da sola non basta a conquistare e, soprattutto, trattenere gli utenti. Aggiungere funzioni ispirate ai social più popolari, come il doppio tap per mettere like, è una strategia furba per rendere l’app più familiare e accattivante per gli utenti, soprattutto i più giovani.