Offerta A TEMPO Iliad: 300GB e tutto illimitato a 11,99€ al mese

Se stai cercando un’offerta mobile completa, trasparente e conveniente, Iliad ha appena lanciato una promozione che potrebbe fare al caso tuo. Si chiama TOP 300 e mette sul piatto ben 300 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, servizi inclusi e nessun vincolo contrattuale, il tutto a soli 11,99 euro al mese per sempre. Un’occasione da cogliere al volo, disponibile fino al 6 maggio.

Cosa otterrai con l’offerta Iliad

L’offerta TOP 300 di Iliad include:

300 GB di traffico internet in 4G/4G+ e 5G (per dispositivi compatibili e in aree coperte)

di traffico internet in (per dispositivi compatibili e in aree coperte) Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

internazionali 16 GB dedicati per il roaming in Europa

Nessuno scatto alla risposta

Hotspot gratuito, segretaria telefonica inclusa, controllo credito residuo, portabilità del numero e supporto VoLTE

L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99 euro, ma l’offerta non prevede vincoli, né costi nascosti. E una volta attivata, il prezzo mensile rimane fisso per sempre. Una volta superati i 300 GB mensili, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro/100MB, solo previo consenso esplicito dell’utente.

Con TOP 300, Iliad conferma la sua filosofia: offrire tariffe chiare, senza rimodulazioni, con servizi realmente inclusi e attivazione semplice e veloce, anche online. È una soluzione perfetta per chi usa lo smartphone intensamente, sia per lavoro che per svago, e desidera una connessione 5G potente, insieme alla libertà di non avere vincoli. Attivala subito online in pochissimi minuti! Hai tempo fino al 6 maggio.