Digitale Terrestre: torna un importante canale a livello locale

Sulla piattaforma digitale terrestre italiana è tornato in attività, a livello di trasmissioni e programmazioni, un importante canale. Disponibile a livello locale, era da sempre un punto di riferimento per i telespettatori che potevano riceverlo nelle proprie televisioni. Un ritorno che sta rendendo felici molti utenti e che segna un ottimo traguardo per l’intrattenimento regionale.

Infatti, nel MUX Locale 1 Lazio si è riacceso il canale Tele In. Disponibile ora sulla Logical Channel Number LCN 86, aveva lasciato questo multiplex lo scorso dicembre, lasciando tutti gli spettatori in ansia per capire cosa sarebbe successo effettivamente nel futuro a questa emittente su questo multiplex locale. Ed ecco che ora è di nuovo disponibile.

Per ottenerlo sulla propria televisione o sul proprio decoder basta avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo è possibile aggiornare tutta la numerazione nazionale e locale, con le relative frequenze, alle ultime modifiche apportate sulla piattaforma. È possibile però che non si riesca a trovare. Ecco perché si può effettuare una ricerca manuale dei canali.

Precisiamo che Tele In, in alcuni orari, trasmette la commerciale Medi@rt Channel. Nondimeno, sono esposti tutti e due i loghi in sovrimpressione per non generare confusione nei telespettatori che si sintonizzano su Tele In non vedendo la sua programmazione, ma quella di questa emittente.

Digitale Terrestre: il MUX Locale 1 Lazio aggiornato

Vediamo ora come si presenta il MUX Locale 1 Lazio del digitale terrestre aggiornato con l’ultima aggiunta di Tele In alla LCN 86.

LCN 10 CANALE 10 HD

LCN 11 GOLD TV

LCN 12 Teleuniverso HD

LCN 13 LAZIO TV

LCN 14 Radio Roma News

LCN 15 Radio Roma TV

LCN 16 TeleRoma 56

LCN 17 T9

LCN 71 CANALE ITALIA

LCN 74 TELEREGIONE

LCN 76 TeleRoma 56 Sport

LCN 80 TRL

LCN 82 MANA’ MANA’ SPORT

LCN 84 7 GOLD

LCN 86 Tele In

LCN 91 GLOBO TV

LCN 95 TELEITALIA 41

Questo importante aggiornamento si aggiunge a tutte le novità che in questi ultimi mesi stanno arricchendo il digitale terrestre.