Apple TV batte Netflix: 7 giorni gratis, boom di abbonamenti

Puoi vedere in streaming la quinta stagione di For All Mankind e tutte le altre nuove uscite su Apple TV semplicemente iniziando la settimana di prova gratis: zero spese, zero costi se decidi di non rinnovare al termine dei 7 giorni. Si tratta di un’ottima occasione per immergerti nel catalogo della piattaforma che sta facendo registrare un boom di abbonamenti, da molti ritenuta un’ottima alternativa a Netflix e agli altri servizi della concorrenza.

Inizia la tua settimana gratis di streaming su Apple TV

Tra i contenuti più visti in questo momento ci sono la serie Shrinking con Harrison Ford impegnato in una commedia d’autore, Monarch che racconta l’avventura di una donna sopravvissuta all’attacco di Godzilla a San Francisco, Imperfect women con tre amiche unite da un legame di lunga data e il film F1 con Brad Pitt nei panni di un pilota leggendario. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più e per sfogliare tutte le sezioni.

Invece, tra le prossime uscite vale la pena citare la seconda stagione di Your friends and neighbors con Jon Hamm che arriverà nei primi giorni di aprile e il family drama Margo ha problemi di soldi, basato sull’omonimo romanzo di Rufi Thorpe. Insomma, c’è sempre qualcosa da guardare, per tutti i gusti.

Se vuoi iniziare la prova gratis di Apple TV ti basta inserire il tuo indirizzo email e seguire le istruzioni fornite, sarai attivo in un paio di minuti al massimo. Avrai così subito accesso a tutti i contenuti della piattaforma, da ogni tuo dispositivo: smartphone e tablet (anche Android), computer e TV. Deciderai poi con calma, prima della scadenza, se rinnovare al prezzo mensile di 9,99 euro oppure se interrompere la sottoscrizione.