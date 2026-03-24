 Apple TV batte Netflix: 7 giorni gratis, boom di abbonamenti
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Apple TV batte Netflix: 7 giorni gratis, boom di abbonamenti

Guarda in streaming For All Mankind, Shrinking e tutti gli altri contenuti di Apple TV, gratis con la prova di 7 giorni: inizia ora.
Apple TV batte Netflix: 7 giorni gratis, boom di abbonamenti
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Guarda in streaming For All Mankind, Shrinking e tutti gli altri contenuti di Apple TV, gratis con la prova di 7 giorni: inizia ora.

Puoi vedere in streaming la quinta stagione di For All Mankind e tutte le altre nuove uscite su Apple TV semplicemente iniziando la settimana di prova gratis: zero spese, zero costi se decidi di non rinnovare al termine dei 7 giorni. Si tratta di un’ottima occasione per immergerti nel catalogo della piattaforma che sta facendo registrare un boom di abbonamenti, da molti ritenuta un’ottima alternativa a Netflix e agli altri servizi della concorrenza.

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Tra i contenuti più visti in questo momento ci sono la serie Shrinking con Harrison Ford impegnato in una commedia d’autore, Monarch che racconta l’avventura di una donna sopravvissuta all’attacco di Godzilla a San Francisco, Imperfect women con tre amiche unite da un legame di lunga data e il film F1 con Brad Pitt nei panni di un pilota leggendario. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più e per sfogliare tutte le sezioni.

Guarda in streaming la serie Shrinking su Apple TV+

Invece, tra le prossime uscite vale la pena citare la seconda stagione di Your friends and neighbors con Jon Hamm che arriverà nei primi giorni di aprile e il family drama Margo ha problemi di soldi, basato sull’omonimo romanzo di Rufi Thorpe. Insomma, c’è sempre qualcosa da guardare, per tutti i gusti.

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Se vuoi iniziare la prova gratis di Apple TV ti basta inserire il tuo indirizzo email e seguire le istruzioni fornite, sarai attivo in un paio di minuti al massimo. Avrai così subito accesso a tutti i contenuti della piattaforma, da ogni tuo dispositivo: smartphone e tablet (anche Android), computer e TV. Deciderai poi con calma, prima della scadenza, se rinnovare al prezzo mensile di 9,99 euro oppure se interrompere la sottoscrizione.

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Pubblicato il 24 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
24 mar 2026
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