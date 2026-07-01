Netflix chiede un'email diversa per ogni profilo: cosa cambia

Questa volta non si tratta dell’ennesimo tentativo di impedire la condivisione della password, almeno non in senso stretto, ma la novità è comunque destinata a far storcere il naso a molti: Netflix ha iniziato a chiedere ai suoi utenti di associare un indirizzo email diverso per ogni profilo. L’obiettivo sembrerebbe essere un altro. Vediamo cosa cambia e perché in qualcuno potrebbe generare un po’ di confusione.

Un indirizzo email diverso per ogni profilo Netflix

L’immagine qui sotto è stata condivisa su Reddit da chi ha già ricevuto il messaggio. Il titolo recita Arrivano nuovi modi personalizzati per godersi Netflix , lasciando intendere che ha qualcosa a che fare con la personalizzazione dell’esperienza sulla piattaforma. Questa la traduzione del testo che la accompagna.

Aggiungi un indirizzo email al tuo profilo per un accesso più semplice, per recuperare il tuo account, per suggerimenti personalizzati e altro.

Un portavoce di Netflix ha confermato ad Ars Technica che si tratta di un cambiamento in fase di distribuzione da metà giugno. Cosa comporta, in termini concreti? Da qui in avanti, ogni profilo dovrà avere le sue credenziali.

Questo aggiornamento relativo all’accesso è una modifica permanente che ha iniziato a essere implementata il 15 giugno 2026.

In arrivo più email promozionali?

Potrebbe costituire un problema? Solo nel momento in cui all’indirizzo email aggiunto fossero inviate promozioni e comunicazioni commerciali. È comunque possibile specificare di non volerle più ricevere attraverso le impostazioni. Inoltre, potrebbe incontrare qualche difficoltà chi gestisce il proprio account organizzandolo in diversi profili, ognuno dei quali dedicato a una diversa tipologia di contenuti, ad esempio uno per i documentari e un altro per le serie TV.

Non ci saranno invece difficoltà per le famiglie che desiderano associare diversi profili a un unico dispositivo, ad esempio il televisore in salotto, come si legge sulle pagine del supporto ufficiale.