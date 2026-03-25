Italia - Irlanda del Nord: come seguire il match se ti trovi all'estero

È tutto pronto per Italia – Irlanda del Nord. La sfida sarà decisiva per il raggiungimento della qualificazione ai Mondiali 2026. Per la Nazionale italiana si tratta di un appuntamento da non fallire, dopo aver mancato la qualificazione nel 2028 e nel 2022.

La partita è in programma per giovedì 26 marzo, con calcio di inizio alle 20:45. La sfida si giocherà a Bergamo e sarà in gara secca, con supplementari e rigori in caso di pareggio al 90° minuto.

Italia – Irlanda del Nord sarà visibile in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito. Per chi si trova all’estero, considerando la scarsa copertura mediatica dell’evento, bisogna valutare opzioni alternative.

Per seguire il match dall’estero, infatti, è possibile ricorrere a una VPN, andando poi a selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta. In questo modo è possibile accedere a Rai Play senza limitazioni per chi si connette dall’estero.

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La procedura da seguire

Per guardare Italia – Irlanda del Nord dall’estero basta una VPN. La procedura da seguire è semplice e veloce. Basta attivare un servizio come Surfshark e installare l’app sul dispositivo da cui si vuole vedere il match.

Successivamente è sufficiente, direttamente dall’app, selezionare un server italiano per l’avvio della connessione VPN. Completato questo semplice passaggio iniziale, basta raggiungere Rai Play in tempo utile per la partita.

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