Squid Game, stagione finale: fuori il primo trailer

Tra poco più di un mese e mezzo, conosceremo il destino di Gi-hun: la terza e ultima stagione di Squid Game arriverà in streaming su Netflix il 27 giugno. La conferma era giunta già a fine gennaio, ma l’informazione è stata ribadita con la pubblicazione del primo trailer dedicato. Un teaser, stando alla descrizione della piattaforma, in verità non così breve. Da qui in poi, consigliamo a tutti coloro che non hanno ancora visto gli episodi già disponibili di interrompere la lettura, per non correre il rischio di incontrare spoiler e di rovinarsi l’esperienza di visione.

L’ultima stagione di Squid Game uscirà il 27 giugno

Nel testo che accompagna il filmato si legge di Una ribellione fallita, la morte di un amico e un tradimento segreto . La narrazione riprende esattamente da dove l’avevamo interrotta, dagli eventi drammatici del sanguinoso finale in sospeso della seconda stagione , quando il giocatore 456 ha toccato il fondo . Il protagonista sarà costretto a prendere decisioni importanti di fronte a una disperazione opprimente , alle prese con giochi sempre più pericolosi che mettono alla prova la loro determinazione .

Le scelte effettuate portano a conseguenze sempre più gravi . Nel frattempo, In-ho riprende il suo ruolo di Front Man per accogliere i VIP, e suo fratello Jun-ho continua la ricerca dell’elusiva isola, ignaro del fatto che ci sia un traditore tra i suoi ranghi . Per altre anticipazioni rimandiamo all’articolo dedicato. Questo il trailer appena distribuito.

Ancora non sappiamo quanti episodi comporranno la terza e ultima stagione di Squid Game (nove per la prima, sette per la seconda). La certezza è che, considerando il successo ottenuto dal franchise fin dal suo debutto, Netflix non lo abbandonerà. Già nel 2002 ha dichiarato di voler costruire un universo ispirato alla serie, con tutta probabilità dando vita a spin off e sfruttandone la popolarità in ambito gaming.