Squid Game 3, le anticipazioni dal creatore (spoiler)

Se non hai ancora visto tutti i sette episodi che compongono la seconda stagione, chiudi immediatamente questa pagina e passa oltre. Invece, se anche tu sei già arrivato fino in fondo, magari sfruttando le vacanze di Natale e il capodanno per lanciarti in una maratona di streaming, ecco alcune anticipazioni a proposito di Squid Game 3 provenienti direttamente da Hwang Dong-hyuk, il creatore della serie.

Le anticipazioni su Squid Game 3, in arrivo nel 2025

Nel corso di un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha parlato di come la brusca interruzione della storia (che ha fatto storcere il naso a molti) sia fortemente voluta. Questo permetterà di concentrare l’attenzione su due personaggi in particolare: uno è ovviamente Gi-hun, il giocatore 456 al centro della narrazione fin dall’inizio, l’altro è invece il Front Man.

Ho voluto concludere la seconda stagione in quel preciso momento, per poi iniziare quella successiva con Gi-hun travolto da un enorme senso di colpa e di sconfitta. Permetterà di scoprire dove questo lo condurrà.

Il tentativo di ribellione dei giocatori è fallito, il suo leader è caduto. Perdita e fallimento saranno due temi portanti.

La terza stagione farà esplodere il senso di perdita e di fallimento, il senso di colpa che pesa così tanto su Gi-Hun. Come farà ad andare avanti, con tutto ciò che lo opprime?

E in merito a un prosieguo della serie? Con tutta probabilità non ci sarà una quarta stagione, ma l’ipotesi spin-off non è da escludere, considerando anche il successo del franchise.

Personalmente, vedo la terza stagione come il finale. Questo perché credo di aver concluso la storia che volevo raccontare a proposito della società, sfruttando il personaggio di Gi-hun. Se mai volessi tornare al mondo di Squid Game, sarebbe con altri personaggi e con un diverso arco narrativo. Una specie di spin-off, forse.

Fortunatamente per i fan, l’attesa per l’uscita della terza stagione non sarà così lunga: arriverà nel corso del 2025.