Squid Game 3, cosa sappiamo sull'uscita (no spoiler)

Proprio nel giorno in cui ha fatto il suo debutto la seconda stagione della serie (ieri, 26 dicembre), Netflix ha ribadito la volontà di concluderla con l’arrivo della terza: Squid Game 3 porrà fine allo show. Per vedere i nuovi episodi l’attesa sarà molto più breve rispetto a quella precedente.

L’uscita di Squid Game 3 è confermata per il 2025

L’uscita è stata fissata per il 2025. Di fatto, si tratta di una riconferma dei dettagli già anticipati nel mese di agosto. A metterlo nero su bianco è un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale Tudum, che invitiamo a non consultare per non correre il rischio di inciampare in spoiler. Per ragioni che risultano difficili da comprendere, gli autori hanno incluso informazioni che potrebbero rovinare la sorpresa.

Non è dato a sapere cosa accadrà poi al franchise. Difficilmente verrà abbandonato, considerando le sue potenzialità. Sappiamo che le ambizioni di Netflix, rivelate ormai quasi tre anni fa, sono quelle di creare un vero e proprio universo legato al franchise.

Non è dunque da escludere la realizzazione di un film, per approfondire quanto avvenuto prima o dopo gli eventi raccontati nelle tre stagioni in programma. Oppure per raccontare il background dei diversi personaggi in gioco (al di là del protagonista principale Seong Gi-hun). Dopotutto, gli spunti di ispirazione non mancano, come sa bene chi ha già avuto modo di guardare gli episodi.

La piattaforma ha già realizzato anche diversi videogiochi mobile legati alla serie e non è escluso che possa lanciarne altri. Ricordiamo che la prima stagione ha fatto il suo esordio nel 2021, catalizzando fin da subito l’attenzione di pubblico e critica, ottenendo voti molto alti nelle recensioni. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma parte del merito va riconosciuto a Jung Jae-il, al lavoro sulla colonna sonora, già autore delle musiche di Parasite, vincitore di quattro premi Oscar.