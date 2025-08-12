 Apple TV+: nuove serie imperdibili arricchiscono il catalogo ad agosto 2025
Apple TV+: nuove serie imperdibili arricchiscono il catalogo ad agosto 2025

Ecco tutte le novità in arrivo nel corso del mese di agosto 2025 su Apple TV+, con il catalogo che si arricchirà con diverse serie.
Apple TV+: nuove serie imperdibili arricchiscono il catalogo ad agosto 2025
Ecco tutte le novità in arrivo nel corso del mese di agosto 2025 su Apple TV+, con il catalogo che si arricchirà con diverse serie.

Apple TV+ sta diventando sempre di più un punto di riferimento del settore dello streaming, grazie soprattutto a un catalogo in costante crescita. Ogni mese, infatti, la piattaforma di Apple registra l’arrivo di nuovi contenuti originali da guardare in streaming, grazie all’abbonamento da 9,99 euro al mese.

Ricordiamo, però, che Apple TV+ è disponibile gratis con la prova gratuita di 7 giorni. In alternativa, chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple (negli ultimi 90 giorni) può riscattare 3 mesi gratis direttamente dal link qui di sotto (dopo aver effettuato il login con il proprio account Apple utilizzato per attivare il prodotto appena acquistato).

Le novità di agosto 2025 su Apple TV+

Nel corso del mese di agosto 2025 il catalogo di Apple TV+ registrerà diverse novità. La prima è Chief of War, nuova serie con Jason Momoa che racconta gli eventi della guerra dei regni hawaiani avvenuta nel 18° secolo. I primi episodi sono già disponibili sulla piattaforma.

Da non perdere è anche la seconda stagione di Platonic, commedia di grande successo che, dopo la prima stagione, punta a confermarsi come un riferimento del catalogo della piattaforma di Apple. Anche in questo caso, i primi episodi sono già disponibili.

Da segnalare anche l’arrivo di Snoopy presenta: il musical dell’estate, un nuovo contenuto per i più piccoli che va ad arricchire il catalogo della piattaforma di Apple. Il debutto è previsto per il prossimo 15 agosto.

Il prossimo 22 di agosto, invece, è prevista la terza stagione di Invasion, una delle grandi novità del mese epr Apple TV+. Dopo il successo delle prime due stagioni, la serie continua con nuovi episodi.

Pubblicato il 12 ago 2025

Davide Raia
Pubblicato il
12 ago 2025
