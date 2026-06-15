Una copia di Super Mario Bros è stata venduta a 3 milioni di dollari

Una copia di Super Mario Bros. nella sua versione originale per NES, lanciata più di 40 anni fa, è arrivata fino ai giorni nostri ancora perfettamente integra e sigillata: una rarità valutata 3 milioni di dollari. È quanto ha deciso di pagare un acquirente (rimasto anonimo) per aggiudicarsela a un’asta di Heritage Auctions. Quando si dice la passione per il retrogaming…

Cifra record per una copia di Super Mario Bros.

Descritto come l’apice assoluto del collezionismo di videogiochi ha un sigillo adesivo lucido applicato sulla parte superiore della confezione, un dettaglio che lo identifica come un pezzo della seconda produzione.

Dopo averne usato uno opaco sulle unità vendute al lancio dell’ottobre 1985, Nintendo decise di adottare questo metodo per un breve periodo. Nulla di rilevante per un giocatore casuale, ma che fa la differenza per chi è disposto a sborsare una fortuna pur di poter allungare le mani su una rarità simile.

La casa d’aste che ha gestito la vendita afferma che ci sono solo tre esemplari noti in queste condizioni al mondo e questa è quella ritenuta migliore. È inclusa nel bundle anche la console, il NES, piattaforma appartenente all’era degli 8-bit che ha contribuito a cambiare e indirizzare il mercato del gaming in quegli anni, anche grazie a questo titoli in particolare.

È inclusa anche una console NES Control Deck in edizione di lancio, risalente al periodo di test a Los Angeles, completa di scatola e mai usata. Conserva tutto l’imballaggio interno originale e la console e i componenti sono in condizioni splendide, non essendo mai stati rimossi dalla plastica.

È stata proprio la confezione della console a preservare il gioco in condizioni perfette per oltre quattro decenni, proteggendolo dalla luce e dagli altri fattori che avrebbero potuto comprometterne l’integrità. Il colore del packaging è rimasto inalterato, aspetto ritenuto essenziale dai collezionisti.