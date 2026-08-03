 Hideo Kojima ha lanciato il lettore CD di Death Stranding 2
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Hideo Kojima ha lanciato il lettore CD di Death Stranding 2

Il creatore di Death Stranding 2 firma un lettore CD da collezione con Bluetooth, USB-C e design ispirato al BB Pod: costa 190 euro.
Hideo Kojima ha lanciato il lettore CD di Death Stranding 2
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Il creatore di Death Stranding 2 firma un lettore CD da collezione con Bluetooth, USB-C e design ispirato al BB Pod: costa 190 euro.
km5
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Hideo Kojima non è certo un personaggio banale. Lo ha sempre dimostrato con le sue opere (qualcosa ci dice che prima o poi lo vedremo anche al cinema) e lo fa di nuovo oggi con il lancio di Instant Disc Audio CP1 DEATH STRANDING 2 Model. È un nome chilometrico per un lettore CD dalla scocca arancio e semitrasparente, proposto in edizione limitata e ispirato proprio ad alcuni elementi distintivi tratti dal suo ultimo gioco.

Un lettore CD a tema Death Stranding 2

Il design è ispirato al BB pod che conosce bene chi ha provato il titolo, la capsula che contiene il Bridge Baby. Ha una colorazione esclusiva e un packaging studiato per l’occasione. Include cartoline che possono essere inserite nella parte frontale, per personalizzarla.

Il lettore Instant Disc Audio CP1 DEATH STRANDING 2 Model (Limited Edition)

Dal punto di vista delle caratteristiche, può leggere qualsiasi CD audio e gli MP3. Non manca nemmeno la connettività Bluetooth, alla quale affidarsi come alternativa al jack audio per le cuffie cablate. La batteria da 1.800 mAh si ricarica tramite porta USB-C e offre un’autonomia che arriva fino a otto ore. Le dimensioni sono 160x140x26 millimetri, il peso si attesta a 300 grammi. In basso a destra c’è anche un indicatore per il numero della traccia riprodotta, i pulsanti fisici sono nella parte frontale.

Il lettore Instant Disc Audio CP1 DEATH STRANDING 2 Model (Limited Edition)

Pur essendo un pezzo da collezione, non è esattamente economico: è in vendita al prezzo di 190 euro sullo store km5 (link a fondo articolo).

Il titolo completo è Death Stranding 2: On the Beach. Lanciato ormai più di un anno fa, l’ultimo titolo di Kojima Productions è stato ben accolto da appassionati e addetti ai lavori. La media voto segnalata dall’aggregatore Metacritic è 89/100 da parte della stampa specializzata e 8,7/10 per gli utenti. Sul palco dei The Game Awards 2025 ha dovuto fare i conti con lo strapotere di Clair Obscur: Expedition 33, nonostante le diverse candidature.

Fonte: km5

Pubblicato il 3 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
3 ago 2026
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