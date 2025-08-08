Platonic, Chief of War e non solo: le ultime uscite su Apple TV+

Anche in pieno agosto, continuano le uscite da non perdere su Apple TV+, la piattaforma streaming che forse produce il maggior numero di produzioni seriali televisive che poi finiscono puntualmente per fare incetta di premi. Possiamo dire anche che è una piattaforma un po’ sottovalutata, sicuramente meno conosciuta, ma proprio per questo dovresti tenerla in considerazione: potrebbe diventare la tua preferita. Puoi provarla gratis per 7 giorni e poi decidere cosa fare.

Le uscite di agosto 2025 da non perdere su Apple TV+

Cominciamo con la seconda stagione di Platonic, la divertente commedia con Seth Rogen e Rose Byrne che interpretano una coppia di migliori amici che, dopo essersi ritrovati dopo diversi anni, si trovano ad affrontare insieme i problemi della mezza età.

Da non perdere anche Chief of War, un racconto emozionante e inedito dell’unificazione e della colonizzazione delle isole Hawaii alla fine del XVIII secolo interpretato da un cast prevalentemente polinesiano e guidato da Jason Momoa.

Poi, ecco il finale della seconda stagione di The Buccaneers, una serie TV in costume che ha subito conquistato tutti e che racconta di un gruppo di ragazze americane che ha fatto irruzione nel morigerato ambiente londinese del 1870, per un scontro culturale tutto anglo-americano.

Dal 22 agosto, invece, arriva la terza stagione di Invasion, una serie drammatica di fantascienza che racconta un’invasione alinea attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Già, per una volta gli alieni non avranno preso di mira solo gli Stati Uniti.

E poi ci sono tutti gli altri contenuti della piattaforma, tra serie TV entrate negli annali come The Morning Show, Ted Lasso, Scissione a ultime novità che hanno sbancato come The Studio, forte di 23 nomination agli Emmy, Slow Horses e Shrinking. Insomma, ti abbiamo dato qualche nome. Ora tocca a te: attiva la prova gratuita di 7 giorni, poi decidi.