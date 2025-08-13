Le nuove serie da guardare in streaming su Apple TV+ ad agosto 2025 (anche gratis)

Anche il mese di agosto 2025 si conferma un periodo ricco di novità per Apple TV+, con tante nuove uscite e, in particolare, con alcune nuove serie destinate a essere tra le più viste del mese. Per accedere a tutto il catalogo di contenuti, ricordiamo, è necessario un abbonamento da 9,99 euro al mese oppure bisogna attivare un abbonamento Apple One.

Ci sono due modi per accedere gratis ad Apple TV+: il primo è rappresentato dalla prova gratuita di 7 giorni, accessibile a tutti i nuovi utenti, mentre il secondo riguarda la promo riservata a chi ha acquistato un dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) che potrà ottenere 3 mesi gratis.

Per verificare la disponibilità di una delle due promozioni basta accedere ad Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Cosa c’è di nuovo su Apple TV+ ad agosto 2025?

Il mese di agosto 2025 segna l’arrivo di tante novità per Apple TV+. Da segnalare, in particolare, Chief of War, una delle serie più attese del mese nel settore dello streaming. La serie porta gli spettatori a vivere gli eventi realmente accaduti della guerra tra i regni hawaiani del 18° secolo. Nel cast c’è Jason Momoa che è anche co-creatore. I primi episodi della serie sono già disponibili sulla piattaforma.

Da segnalare anche l’arrivo di un’altra serie: si tratta della seconda stagione di Platonic che, dopo il successo della prima stagione, torna sulla piattaforma con diversi episodi inediti, in parte già pubblicati e in parte in arrivo nel corso delle prossime settimane, tra fine agosto e inizio settembre.

A completare l’elenco di novità da non perdere su Apple TV+ c’è la terza stagione di Invasion, una delle produzioni più apprezzate della piattaforma. La serie, con la nuova stagione, riprende gli eventi della seconda stagione. Il debutto dei primi episodi è fissato per il prossimo 22 agosto.