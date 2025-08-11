Apple TV+: tra le ultime uscite c'è una nuova serie con Jason Momoa

Apple TV+ non si ferma e anche in pieno agosto rilancia con una serie di importanti nuove uscite. Tra queste spicca senza ombra di dubbio Chief of War: una nuova serie TV interpretata da un cast prevalentemente polinesiano guidato da Jason Momoa, noto per il suo ruolo in Aquaman e nel Trono di Spade. Ricorda che se non sei abbonato puoi provare la piattaforma gratuitamente per 7 giorni e poi decidere.

La serie si concentra sul racconto emozionante e inedito dell’unificazione e della colonizzazione delle isole Hawaii alla fine del XVIII secolo, per uno show che si preannuncia spettacolare sia dal punto di vista della ricostruzione storica, sia per quanto riguarda la messa in scena. Il cast include anche Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, l’esordiente Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka.

Tra le altre uscite del mese, invece, citiamo l’attesa seconda stagione di Platonic, con Seth Rogen e Rose Byrne come protagonisti, il finale della seconda stagione di The Buccaneers e l’arrivo, il prossimo 22 agosto, della terza stagione della serie sci-fi Invasion.

Apple TV+ è gratis per 7 giorni, poi decidere se confermare l’abbonamento a 9,99 euro al mese oppure disdire.