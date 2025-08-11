 Apple TV+: tra le ultime uscite c'è una nuova serie con Jason Momoa
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV+: tra le ultime uscite c'è una nuova serie con Jason Momoa

Uscite interessanti su Apple TV+ anche ad agosto: arriva anche Chief of War, una nuova serie TV con Jason Momoa.
Apple TV+: tra le ultime uscite c'è una nuova serie con Jason Momoa
Entertainment TV Film e Serie TV
Uscite interessanti su Apple TV+ anche ad agosto: arriva anche Chief of War, una nuova serie TV con Jason Momoa.

Apple TV+ non si ferma e anche in pieno agosto rilancia con una serie di importanti nuove uscite. Tra queste spicca senza ombra di dubbio Chief of War: una nuova serie TV interpretata da un cast prevalentemente polinesiano guidato da Jason Momoa, noto per il suo ruolo in Aquaman e nel Trono di Spade. Ricorda che se non sei abbonato puoi provare la piattaforma gratuitamente per 7 giorni e poi decidere.

Prova Apple TV+ gratis

La serie si concentra sul racconto emozionante e inedito dell’unificazione e della colonizzazione delle isole Hawaii alla fine del XVIII secolo, per uno show che si preannuncia spettacolare sia dal punto di vista della ricostruzione storica, sia per quanto riguarda la messa in scena. Il cast include anche Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, l’esordiente Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka.

Tra le altre uscite del mese, invece, citiamo l’attesa seconda stagione di Platonic, con Seth Rogen e Rose Byrne come protagonisti, il finale della seconda stagione di The Buccaneers e l’arrivo, il prossimo 22 agosto, della terza stagione della serie sci-fi Invasion.

Prova Apple TV+ gratis

Apple TV+ è gratis per 7 giorni, poi decidere se confermare l’abbonamento a 9,99 euro al mese oppure disdire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Platonic, Chief of War e non solo: le ultime uscite su Apple TV+

Platonic, Chief of War e non solo: le ultime uscite su Apple TV+
Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM

Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM
Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi

Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi
Sky e Netflix a 14,90 euro al mese e con 5 euro in più c'è anche il Cinema

Sky e Netflix a 14,90 euro al mese e con 5 euro in più c'è anche il Cinema
Platonic, Chief of War e non solo: le ultime uscite su Apple TV+

Platonic, Chief of War e non solo: le ultime uscite su Apple TV+
Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM

Piracy Shield contro la pirateria musicale: esulta FPM
Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi

Sky in offerta con Netflix: a 14,90 euro al mese hai tutto l'intrattenimento che vuoi
Sky e Netflix a 14,90 euro al mese e con 5 euro in più c'è anche il Cinema

Sky e Netflix a 14,90 euro al mese e con 5 euro in più c'è anche il Cinema
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
11 ago 2025
Link copiato negli appunti