Le migliori serie Netflix di Maggio 2025

Netflix: le migliori serie TV di maggio 2025

1 maggio

The Four Seasons – Commedia

Tre coppie suburbane si ritrovano ogni stagione per le vacanze, ma l’equilibrio si rompe quando una di esse si separa e il marito introduce una nuova, giovane compagna nei successivi incontri.

Angi: crimini e bugie – True Crime

La serie esplora un caso spagnolo complesso, dove la morte di Ana Páez porta alla luce connessioni inquietanti con un altro omicidio del 1996, coinvolgendo la misteriosa figura di Angie.

Per sempre – Drammatico

Un’epica storia d’amore tra due adolescenti neri che, tra romanticismo e scoperta di sé, affrontano le sfide del primo amore e dell’identità personale.

The Royals – Dramma

Una soap opera che segue le vicende di una famiglia reale britannica immaginaria, tra scandali, intrighi e drammi familiari nel cuore di Londra.

Bad Thoughts – Commedia

Una raccolta di storie esilaranti e disturbanti che spingono i limiti della decenza, presentate con l’umorismo irriverente di Tom Segura.

Kakegurui – Dramma, Thriller

In un’accademia d’élite dove il gioco d’azzardo determina la gerarchia sociale, una nuova studentessa cambia le regole del gioco con la sua abilità e audacia.

Reservatet – La riserva – Crime

Quando una ragazza scompare in una riserva naturale, le indagini rivelano segreti oscuri e tensioni latenti nella comunità circostante.

Genitori a tutto campo – Commedia

Una serie olandese che segue le avventure di genitori coinvolti nel mondo del calcio giovanile, tra partite, allenamenti e dinamiche familiari.

Dear Hongrang – Dramma, Mistero

Quando un erede scomparso da tempo ritorna senza memoria, l’amore e il sospetto si intrecciano: è davvero Hongrang o un impostore che sconvolge la famiglia?

Sneaky Links: Dating After Dark – Reality Show

Sei single si registrano in un motel in cerca d’amore, ma c’è un colpo di scena: le loro relazioni passate sono invitate, mettendo alla prova i loro legami attuali.

Maschi veri – Commedia

Una serie che esplora con umorismo e ironia le sfide e le contraddizioni dell’essere uomini nell’epoca moderna.

Sirens – Dramma

Una serie che segue le vite di tre paramedici a Chicago, affrontando emergenze mediche e complicazioni personali.

Non ti dimenticherò – Dramma Romantico

Una storia d’amore intensa e struggente che esplora il potere dei ricordi e la forza dei legami emotivi.

Dept. Q – Sezione casi irrisolti – Thriller, Poliziesco

Un’unità speciale della polizia danese riapre casi irrisolti, affrontando misteri intricati e pericoli nascosti nel passato.