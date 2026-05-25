 Frequenze TivùSat aggiornate dopo le novità nella lista dei canali
La lista canali di TivùSat è stata aggiornata proprio per la modifica e l'aggiornamento delle frequenze di due canali: scopri le novità.
In queste ore la lista dei canali di TivùSat si è aggiornata proprio come conseguenza dell’aggiornamento delle frequenze di due canali della piattaforma. Scopri tutte le frequenze più aggiornate al 25 maggio 2026.

  • Txp 111 – Frequenza 10727 H (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
    • Power Tv (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
    • Nuta Gold (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
    • Nuta TV (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
    • TVP Info HD (News) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
    • TVS (Locale)
    • TVC (Locale)
    • Antena (Generalista)
    • TVC Super (Semi generalista)
    • Szlagier Tv (Musica)
  • Txp 112 – Frequenza 10758 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
    • Daystar HD (Religioso) – TivùSat 83, Sky 851
    • Museum 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 220)
    • MyZen 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 222)
    • TravelXP 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 225)
    • Simay Azadi HD (Generalista)
    • GEB Tv America / Golden Eagle Broadcasting (Religioso)
    • Zed Tv (Attualità) – Nuovo canale (18/03/2026) al posto di Baby Tv
  • Txp 113 – Frequenza 10775 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
    • Stars Tv HD (Musica)
    • 4Fun Tv (Musica)
    • 4Fun Dance (Musica)
    • 4Fun Kids (Musica / Ragazzi)
    • We Do Big Stories HD (Factual) – LCN 608 (TivùSat), 15 (Sky) – Lingua inglese
    • BVN (Generalista)
    • Canale 5 HD (Generalista)
    • Tv8 HD (Generalista)
    • BBC One HD London (Generalista)
    • BBC Two HD (Generalista)
    • TF1 HD (Generalista)
    • Itv 1 HD London (Generalista)
    • S1 HD (Semi generalista)
    • Swiss 1 HD (Semi generalista)
    • Blue Zoom D HD (Sport)
    • Tele 1 / Tele Bärn / Telebasel / Tele M1 / TVO / TV Südostschweiz (Locale)
    • Channel 4 HD / Channel 5 HD (Generalista)
    • BBC Four / CBeeBies HD (Cultura / Bambini)
    • BBC Three / CBBC HD (Cultura / Ragazzi)
    • Carac 1 HD (ex Rouge Tv) (Locale) – Lingua francese
    • Auftanken Tv HD (Cultura)
    • Itv 2 HD / Itv 3 HD / Itv 4 HD (Generalista / Semi generalista)
    • Film 4 (Cinema) – 12.00-5.00
    • M6 Music HD (Musica)
    • Léman Bleu Tv (Semi generalista) – Lingua francese
    • Krone Hit Tv (Musica) – Nello slot di Film 4 5.00-12.00
    • RTL 9 HD / TMC HD (Semi generalista)
    • Sky News International (News)
    • We Do Movies HD (Cinema)
    • We Do Sports HD (Sport)
  • Txp 114 – Frequenza 10796 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 115 – Frequenza 10815 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 116 – Frequenza 10834 V (SR 31429, FEC Auto, DVB-S2X)
    • Riservata per trasporto DATI.
  • Txp 117 – Frequenza 10853 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 118 – Frequenza 10873 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: SNRT
    • Al Aoula Inter HD (Generalista)
    • Arryadia HD (Sport)
    • Tamazight HD (Generalista) – Lingua berbera
    • Al Maghribia HD (Generalista)
    • Athaqafia HD (Cultura)
    • Assadissa HD (Religioso)
    • Al Aoula Inter HD Laayoune (Generalista)
    • 2M Monde HD (Generalista)
  • Txp 119 – Frequenza 10892 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
    • Arte HD (Cultura) – LCN 48 – Nuova frequenza (20/11/2025)
    • France 2 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • France 3 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • France 4 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • France 5 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • M6 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • W9 (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
    • 6-ter (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
  • Txp 120 – Frequenza 10911 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 121 – Frequenza 10930 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
    • Super! (Ragazzi) – TivùSat 47, Sky 625
    • Mezzo (Cultura / Musica) – TivùSat 49
    • Juwelo Tv (Shopping) – TivùSat 61, Sky 864 – Lascia TivùSat (31/03/2026)
    • Freedom (ex UA Tv) (News) – LCN 74 – Lingua russa
    • Dim Tv (Generalista) – LCN 76
    • Horse Tv HD (Sport) – TivùSat 444, Sky 221
    • BeJoy Kids (Bambini) – TivùSat 447, Sky 860 – Ora su TivùSat (06/02/2026)
    • Class Tv Moda HD (Moda) – LCN 180
    • Value 24 (Lifestyle) – LCN 490 – Solo dispositivi compatibili HEVC
    • TVP Polonia HD (Generalista) – LCN 552 – Nuova frequenza (20/02/2026)
    • Sat.TV Promo (Promo)
    • Salvation Tv (ex LoveWorld News 24) (Religioso) – Lingua inglese
    • Dla Ciebie TV HD (Semi generalista) – In polacco e ucraino
  • Txp 122 – Frequenza 10949 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Svoboda
    • Svoboda Tv (Attualità) – LCN 94 – Lingua russa
    • Svoboda News (News) – LCN 95 – Lingua russa
    • Svoboda Plus (Attualità) – LCN 96 – Lingua russa
    • Russia’s Future (Attualità) – LCN 97 – Lingua russa
    • Belarus Tomorrow (Attualità) – LCN 98 – Lingua russa
    • Gordon Live (Attualità) – LCN 99 – Lingua russa
    • Tv8 Moldova (Generalista) – Lingua russa o rumena
    • Ost West 24 (News) – Lingua russa
    • Deutsche Welle Russian (News) – Lingua russa
    • Current Time (Nastoyashcheye Vremya) (News) – Lingua russa
    • EQ Tv (Attualità) – Lingua inglese, russa, ucraina
  • Txp 123 – Frequenza 10971 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: SRG SSR
    • SRF Info HD (News) – Parzialmente codificato
    • RSI La1 HD (Generalista) – Lingua italiana
    • RSI La2 HD (Generalista) – Lingua italiana
    • RTS 1 HD (Generalista) – Lingua francese
    • RTS 2 HD (Generalista) – Lingua francese
    • SRF 1 HD (Generalista)
    • SRF Zwei HD (Generalista)
    • Swiss Pop (Radio) – TivùSat 661, Sky 8892
    • Swiss Jazz (Radio) – TivùSat 662, Sky 8890
    • Swiss Classica (Radio) – TivùSat 663, Sky 8888
    • RSI Rete Uno (Radio) – LCN 8882
    • RSI Rete Due (Radio) – LCN 8884
    • RSI Rete Tre (Radio) – LCN 8886
    • Radio SRF 1 / 2 Kultur / 3 / 4 News / Virus / Musik Welle (Radio)
    • Radio RTR (Radio) – Lingua romancia
    • Swiss Classic / Swiss Classique (Radio)
    • RTS La Première / Espace 2 / Couleur 3 / Option Musique (Radio)
  • Txp 124 – Frequenza 10992 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S QPSK) – Provider: Rai
    • Rai Premium HD (Semi generalista) – TivùSat 15
    • Rai Storia HD (Cultura) – TivùSat 23, Sky 805
    • Rai Scuola HD (Cultura) – TivùSat 26, Sky 806
    • Rai Yoyo HD (Bambini) – TivùSat 43
    • Camera dei Deputati (Istituzionale) – TivùSat 90, Sky 524
    • Rai Radio 2 Visual (Musica) – LCN 202
    • Tivù La Guida (Dati) – LCN 500
    • Rai Isoradio (Radio) – TivùSat 604, Sky 8834
    • Rai GR Parlamento (Radio) – TivùSat 605, Sky 8830
    • Rai Radio 1 Sport (Radio) – TivùSat 606, Sky 8825
    • Rai Radio 3 Classica (Radio) – TivùSat 607, Sky 8826
    • Rai Radio Südtirol (Radio) – LCN 619
    • Rai No Name Radio (Radio) – TivùSat 636, Sky 8829
    • Rai Radio Tutta Italiana (Radio) – TivùSat 637, Sky 8828
    • Rai Radio Techetè (Radio) – TivùSat 638, Sky 8835
    • Rai Radio Kids (Radio) – TivùSat 639, Sky 8831
    • Rai Radio Live Napoli (Radio) – TivùSat 640, Sky 8833
    • Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia (Radio) – LCN 641
    • Rai Radio Trst A (Radio) – LCN 642
  • Txp 125 – Frequenza 11013 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
    • Rai 5 HD (Cultura) – TivùSat 13
    • Rai Sport HD (Sport) – TivùSat 21, Sky 227
    • Rai News 24 HD (News) – TivùSat 24, Sky 508
    • Rai Gulp HD (Ragazzi) – TivùSat 42, Sky 807
    • Rai 3 TGR (Tutte le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Alto Adige, Trentino, Südtirol HD, FVG, FVG Bis, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) (Locale)
    • Uninettuno University Tv (E-learning) – TivùSat 701, Sky 812
  • Txp 126 – Frequenza 11034 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Globecast
    • CGTN (News) – TivùSat 18, Sky 75, 535 (Lingua inglese)
    • TNT Comedy (THT) (Semi generalista)
    • 8 TV Russia (Generalista)
    • TV RUS (Generalista)
    • TV RUS Plus (Semi generalista)
    • Just Tv (Semi generalista) – Lingua russa
    • Eko Tv (Cultura)
    • Milady Tv / Nataly / Provence / Karavan Tv (Shopping)
    • RTVI Europe (Generalista)
    • TV4 Tamazight (Generalista)
    • TV5 Coran (Religioso)
    • National Prison Radio (Service 1709) (Radio)
    • World Radio Network Europe (Radio)
  • Txp 127 – Frequenza 11054 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 128 – Frequenza 11075 V (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Media Broadcast Satellite
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 129 – Frequenza 11096 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
    • Kabelio Infokanal (Promo) – Eliminato (18/03/2026)
    • ORF 1 HD / ORF 2 Tirol HD / ORF 3 HD (Generalista)
    • 3+ HD / 4+ HD / 5+ HD / 6+ HD (Generalista / Semi generalista)
    • ARD Das Erste HD / ZDF HD (Generalista)
    • Tv24 HD / Tv25 HD (Generalista / Semi generalista)
    • RTL HD / RTL Zwei HD / Vox HD / Sat.1 HD / ProSieben HD / Kabel Eins HD (Generalista)
    • Puls Acht HD (Generalista)
    • Tele Züri (Locale)
    • RTL Super HD (Ragazzi)
    • ORF Sport + HD (Sport)
    • n-tv (News)
    • Servus TV Austria HD (Generalista)
  • Txp 130 – Frequenza 11117 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 131 – Frequenza 11137 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
    • Al Jazeera English HD (News) – TivùSat 71, Sky 532
    • Bloomberg European Tv (News) – TivùSat 82, Sky 529
    • Armenia 1 TV (ARMPUB TV) (Generalista)
    • 4U Plus (Wns.Tel) (Generalista) – Eliminato (10/03/2026)
    • Iran International (News)
    • TBN Russia (Generalista)
    • GNC (ex CNL) (Religioso)
    • Eurasia Worldwide (Generalista) – Lingua russa
    • Daystar (Religioso)
  • Txp 132 – Frequenza 11158 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 133 – Frequenza 11179 H (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Telespazio
    • Sportitalia Solo Calcio HD (Sport) – LCN 54
    • CNBC Europe HD (News) – TivùSat 81, Sky 528
    • KBS World HD (Generalista) – LCN 91
    • Sender Neu Jerusalem (Religioso) – TivùSat 413, Sky 857 – Ora su TivùSat (31/03/2026)
    • Telecupole (Locale) – TivùSat 422, Sky 824
    • Arte In Channel HD (Shopping) – TivùSat 868, Sky 868
    • Canale Italia (Locale) – LCN 821
    • Radio Gamma Stereo (Radio) – TivùSat 613, Sky 8863
    • Radio Supersound (Radio) – LCN 629
    • Radio Margherita (Radio) – TivùSat 630, Sky 8836
    • Radio Cusano Campus (Radio)
  • Txp 134 – Frequenza 11200 V (SR 34290, FEC 32/45, 16APSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 1 – Frequenza 11219 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 2 – Frequenza 11240 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 3 – Frequenza 11258 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
    • Dmax HD (Factual) – LCN 28
    • Real Time HD (Lifestyle) – LCN 31
    • Food Network HD (Lifestyle) – LCN 33
    • Discovery HD (Factual) – LCN 37
    • Frisbee (Bambini) – LCN 44
    • K2 (Ragazzi) – LCN 46
  • Txp 4 – Frequenza 11278 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 5 – Frequenza 11296 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
    • Teleradio Pace HD (Locale) – TivùSat 412, Sky 858
    • CBC TV (Generalista)
    • Medya Haber HD (News)
    • K-TV Fernsehen (KTV) (Religioso) – Lingua inglese
    • Nûçe Tv HD (NU TV) (News) – Lingua curda
    • God Tv (Religioso)
    • Amazing Facts (Religioso)
  • Txp 6 – Frequenza 11317 V (SR 33000, FEC 3/5, DVB-S2 8PSK)
    • Riservata per trasporto DATI.
  • Txp 7 – Frequenza 11334 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 8 – Frequenza 11355 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 9 – Frequenza 11373 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • RTL 102.5 Tv HD (Musica) – TivùSat 36, Sky 736
    • RTL 102.5 Caliente HD (Musica) – TivùSat 62, Sky 737
    • Radio Zeta Tv HD (Musica) – TivùSat 65, Sky 735
    • Radio Freccia Tv HD (Musica) – TivùSat 66, Sky 738
    • NHK World HD (News) – TivùSat 73, Sky 533 – Lingua inglese
    • People Tv – Rete 7 HD (Locale) – TivùSat 420, Sky 825
    • Parole di Vita (Religioso) – TivùSat 454, Sky 854
    • Rudaw Media Network HD (News)
    • Iran International HD (News)
    • Kurdistan 24 HD (News)
    • Merih Channel Europe HD (MC EU) (Generalista) – Lingua turca
    • Al Mayadeen HD (News)
    • Bayyinat Tv HD (Religioso)
    • RVS Accendi la Speranza (Radio) – LCN 645
  • Txp 10 – Frequenza 11393 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
    • Nove HD (Generalista) – LCN 9
    • Giallo HD (Serie TV) – LCN 38
    • HGTV HD (Home & Garden) (Lifestyle) – LCN 56
    • Discovery Turbo HD (Factual) – LCN 59
  • Txp 11 – Frequenza 11411 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 12 – Frequenza 11432 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Mediaset
    • Rete 4 HD (Generalista) – TivùSat 4, Sky 104
    • Canale 5 HD (Generalista) – TivùSat 5, Sky 105
    • Italia 1 HD (Generalista) – TivùSat 6, Sky 106
    • Iris HD (Cinema) – TivùSat 11, Sky 325
    • La 5 HD (Semi generalista) – TivùSat 12, Sky 159
    • Italia 2 HD (Semi generalista) – TivùSat 16, Sky 175
    • Mediaset Extra HD (Semi generalista) – TivùSat 17, Sky 163
    • Mediaset 20 HD (Semi generalista) – TivùSat 20, Sky 151
    • Focus HD (Cultura) – TivùSat 22, Sky 416
    • TgCom 24 HD (News) – TivùSat 25, Sky 509
    • TwentySeven HD (Cinema e serie tv) – TivùSat 27, Sky 158
    • Cine 34 HD (Cinema) – TivùSat 34, Sky 327
    • Top Crime HD (Serie TV) – TivùSat 39, Sky 168
    • Boing HD (Ragazzi) – LCN 40
    • Cartoonito HD (Bambini) – LCN 41
    • Radio Monte Carlo Tv HD (Musica) – TivùSat 67, Sky 716
    • Virgin Radio Tv HD (Musica) – TivùSat 68, Sky 717
  • Txp 13 – Frequenza 11449 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 14 – Frequenza 11470 V (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
    • Riservata per trasporto DATI.
  • Txp 15 – Frequenza 11487 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
    • Jasna Gora (Radio)
  • Txp 16 – Frequenza 11508 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 17 – Frequenza 11526 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
    • Riservata per trasporto DATI.
  • Txp 18 – Frequenza 11541 V (SR 22000, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 153 – Frequenza 11565 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
    • France 24 HD English (News) – TivùSat 69, Sky 531
    • TRT World HD (News) – TivùSat 72, Sky 564 – Lingua inglese
    • France 24 HD Français (News) – TivùSat 75, Sky 541
    • Euronews HD English (News) – TivùSat 86, Sky 538 – Solo lingua inglese
    • TRT Arabi HD (News) – LCN 567 – Lingua araba
    • Bahrain TV HD (Generalista)
    • Qatar Tv HD (Generalista)
  • Txp 154 – Frequenza 11585 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: CGTN
    • CGTN HD (News) – LCN 87 – Lingua inglese
    • CGTN Documentary HD (Cultura) – LCN 88 – Lingua inglese
    • CCTV 4 HD (Generalista) – LCN 92
    • CGTN Español HD (Generalista) – Lingua spagnola
    • CGTN Français HD (Generalista) – Lingua francese
    • CGTN Russian HD (Generalista) – Lingua russa
    • CGTN Arabic HD (Generalista) – Lingua araba
  • Txp 155 – Frequenza 11604 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 156 – Frequenza 11623 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 157 – Frequenza 11632 H (SR 9875, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eurovision Services
    • Eurovision Services Test HD (ES test 22 HD) (Promo) – Eliminato (29/03/2026)
  • Txp 158 – Frequenza 11662 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
    • QVC HD (Shopping) – TivùSat 32, Sky 475 – Eliminato (28/03/2026)
    • Radio Italia Tv HD (Musica) – TivùSat 35, Sky 725
    • RDS Social TV HD (Musica) – TivùSat 50, Sky 724
    • Equ Tv HD (ex Unire Sat) (Sport) – TivùSat 51, Sky 220
    • Marcopolo Travel Tv (Cultura) – TivùSat 55, Sky 823
    • Radio Italia Live HD (Musica) – TivùSat 63, Sky 726
    • Radio Kiss Kiss Tv HD (Musica) – TivùSat 64, Sky 727
    • Padre Pio Tv HD (Religioso) – TivùSat 445, Sky 852
    • TRM h24 (Locale) – TivùSat 519, Sky 519
    • Videolina HD (Locale) – TivùSat 819, Sky 819
    • TvA Vicenza (Locale) – TivùSat 832, Sky 832
    • TVR International (Generalista) – LCN 558
    • Med Tv HD (Cultura) – LCN 813 – Lingua inglese e araba
    • Tele 5 (Generalista)
    • Polonia 1 (Shopping)
    • Radio Number One (Radio) – TivùSat 631, Sky 8865
    • Canzoni Napoletane (Radio) – TivùSat 646, Sky 827
    • Radio Cusano (Palermo, Napoli, Salerno) (Radio)
  • Txp 159 – Frequenza 11681 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 50 – Frequenza 11727 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
    • BBC News Europe (News) – TivùSat 70, Sky 530
    • DW – Deutsche Welle HD (News) – TivùSat 85, Sky 543 – Lingua inglese
    • Arirang World HD (Generalista) – LCN 534
    • BBC Arabic HD (News) – LCN 562
    • TV5 Monde Europe (Generalista)
    • BBC Persian HD (News)
    • RFI Francais (Radio) – TivùSat 656, Sky 8880
    • DW-FM02 / DW08 / DW09 (Radio) – LCN 667, 669, 670
    • BBC Europe (Radio) – LCN 8876
    • DW-FM01 / DW-Feed 1 (Radio)
  • Txp 51 – Frequenza 11747 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Al Arabiya HD (News) – LCN 561
    • Sky News Arabia HD (News) – LCN 563
    • Abu Dhabi Tv (Generalista) – Eliminato (27/03/2026)
    • Al Sharqiya / Al Sharjah (Generalista)
    • Asharq News Channel / Al Hadath / Al Mashhad (News)
  • Txp 52 – Frequenza 11766 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
    • Rai 1 HD (Generalista) – TivùSat 1, Sky 101
    • Rai 2 HD (Generalista) – TivùSat 2, Sky 102
    • Rai 3 HD (Generalista) – TivùSat 3, Sky 103 – TGR a rotazione
    • Rai 4 HD (Semi generalista) – LCN 10
    • Rai Movie HD (Cinema) – LCN 14
    • Senato Italiano HD (Istituzionale) – TivùSat 89, Sky 525
    • Rai 4K (Generalista) – LCN 210 – Solo smartcard HD/4K
    • Rai Radio 1 (Radio) – TivùSat 601, Sky 8820
    • Rai Radio 2 (Radio) – TivùSat 602, Sky 8822
    • Rai Radio 3 (Radio) – TivùSat 603, Sky 8824
  • Txp 53 – Frequenza 11785 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: MuxIP
    • We Do Movies Film al femminile (Cinema) – TivùSat 30, Sky 814
    • World Poker Tour HD (Gioco)
    • Outdoor Channel Intl. HD (Factual)
    • Cricket Gold HD (Sport)
    • One America News HD (News)
    • Sports First HD (Sport)
    • Bare Knuckles Fighting Championship HD (Sport)
    • MVMT – Movement of Culture HD (Sport)
    • AWE – A Wealth of Entertainment HD (Lifestyle)
    • Wild Tv (Factual)
    • Ayozat Tv (Sport)
    • World Fishing Network (Factual)
    • Strongman Champions League HD (Sport) – Eliminato (05/02/2026)
  • Txp 54 – Frequenza 11804 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 55 – Frequenza 11823 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
    • ERT World (Generalista)
    • Kanali Voulis (Βουλή) (Generalista)
    • ERT Voice of Greece (Radio)
  • Txp 56 – Frequenza 11842 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 57 – Frequenza 11862 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
    • SAT.1 Gold (Generalista) – Nuovo canale (03/03/2026)
  • Txp 58 – Frequenza 11881 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Sky
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 59 – Frequenza 11900 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
    • BFM Tv (News) – Nuova frequenza (20/11/2025)
    • Gulli (Ragazzi) – Nuova frequenza (27/12/2025)
  • Txp 60 – Frequenza 11919 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: EI Towers
    • La7 HD (Generalista) – TivùSat 7, Sky 107
    • TV2000 HD (Semi generalista) – TivùSat 18, Sky 157
    • La7 Cinema HD (Cinema) – TivùSat 29, Sky 161
    • Tele Sardegna HD (Locale) – TivùSat 822, Sky 822
    • Radio Norba Tv HD (Musica) – LCN 730 – Nuova frequenza (05/02/2026)
    • Radio 105 (Radio) – TivùSat 615, Sky 743
    • Virgin Radio (Radio) – TivùSat 616, Sky 744
    • R101 (Radio) – TivùSat 617, Sky 748
    • Radio Monte Carlo (Radio) – TivùSat 618, Sky 742
    • InBlu 2000 / InBlu (Radio) – LCN 753, 754
    • Radio Subasio / Radiolina (Radio)
  • Txp 61 – Frequenza 11938 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 62-67 – Frequenze Varie (11958V, 11977H, 11996V, 12015H, 12034V, 12054H)
    • Queste frequenze non contengono canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 68 – Frequenza 12073 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
    • Tv8 HD (Generalista) – TivùSat 8, Sky 125
    • Cielo HD (Semi generalista) – TivùSat 19, Sky 126
  • Txp 69 – Frequenza 12092 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 70 – Frequenza 12111 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
    • RTP Internacional (Generalista)
    • MTA International HD (Religioso) – Lingua persiana
    • Al Jazeera Mubasher / Al Jazeera Documentary (News/Cultura)
    • RDS (Radio) – TivùSat 608, Sky 745
    • DimSuono Roma (Radio) – TivùSat 609, Sky 8856
    • DiscoRadio (Radio) – TivùSat 625, Sky 8858
    • Anni 60 (Radio) – TivùSat 627, Sky 8838
    • Radio Maria (Radio) – TivùSat 633, Sky 8840
    • Radio Kiss Kiss (Radio) – TivùSat 643, Sky 747
    • Radio Radicale (Radio) – LCN 8842
    • DimSuono Soft Milano / Roma (Radio) – LCN 8857
    • RDP Internacional / Antena 1 (Radio)
  • Txp 71 – Frequenza 12130 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
    • Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
  • Txp 72 – Frequenza 12149 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
    • San Marino Rtv HD (Generalista) – LCN 550
    • Tunisie Nationale (Generalista) – LCN 569
    • EWTN Catholic (Religioso) – LCN 855
    • Simay Azadi (Generalista)
    • VOA 365 Persian HD (News) – Tornato (01/03/2026)
    • Tele Congo (Generalista)
    • RTL 102.5 / Radio Zeta / Radio Freccia (Radio) – TivùSat 610, 611, 612
    • Radio Italia s.m.i. (Radio) – TivùSat 620, Sky 746
    • M2O / Radio Capital / Radio DeeJay (Radio) – LCN 621, 622, 623
    • Radio 24 (Radio) – TivùSat 624, Sky 749
    • Radio Onda d’Urto (Radio) – TivùSat 626, Sky 8866
    • Radio Mater / Popolare / Radio Sportiva (Radio)
    • Giornale Radio / Radio San Marino / Radio Iglesias / Radio Buon Consiglio (Radio)
  • Txp 74 – Frequenza 12188 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • Tv Okazje (Shopping)
    • RMF Maxx / RMF Classic / Zlote Przeboje / Polskie Radio (Radio)
  • Txp 76 – Frequenza 12225 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: DVB-Nip
    • Riservata per trasporto DATI.
  • Txp 79 – Frequenza 12284 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
    • Mango (Shopping)
  • Txp 80 – Frequenza 12303 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: TSA
    • Telesur HD (Generalista)
    • TVE Internacional HD (Generalista)
    • Canal 24 Horas HD (News)
    • RNE Radio (1 Nacional, Clásica, 3, 5, Exterior, 4)
  • Txp 81 – Frequenza 12322 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
    • Sonlife Broadcasting Network (Religioso) – TivùSat 79, Sky 850
  • Txp 85 – Frequenza 12399 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Etisalat
    • ESC – Al Masriyah HD (Generalista) – LCN 568
    • Kuwait TV1 HD / Dubai International HD / Oman Tv HD / Libya Al Wataniya / Jordan Tv HD (Generalista)
  • Txp 89 – Frequenza 12475 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
    • Euronews Italian (News) – TivùSat 58, Sky 521 – Nuova LCN (09/01/2026)
    • Vatican Media Europa HD (Religioso) – TivùSat 81, Sky 515
    • BBC Persian HD (News) – Nuovo canale backup (27/01/2026)
    • Radio Vaticana Europa (Radio) – LCN 755
  • Txp 90 – Frequenza 12520 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: STN
    • Bike Channel HD (Sport) – LCN 222 – Chiuso (07/03/2026)
    • GO-TV Channel (Sport) – LCN 809
    • Orler TV (Shopping) – LCN 867
    • Jin Tv (Generalista) – Tornato (11/03/2026) al posto di Med Muzik
    • Çira Tv HD / Sterk Tv HD / SLNTV (Generalista) – Lingua curda/inglese
    • TBN Europe / Bog Blag Tv / Angel Tv / Supreme Master Tv (Religioso)
    • Silk Way HD (ex Jibek Joly) (Generalista)
    • Anewz HD (News)
  • Txp 92 – Frequenza 12558 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK)
    • Hot Bird 4k1 (Promo) – LCN 230
    • SBC HD / Saudi TV HD (Generalista)
    • Saudi Sunnah HD / Saudi Quran HD / Bayyinat Tv HD (Religioso)
    • Al Ekhbaria HD (News)
  • Txp 93 – Frequenza 12576 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
    • ACI Sport Tv HD (Sport) – TivùSat 52, Sky 228
    • Al Jazeera HD (News) – TivùSat 77, Sky 560
    • GNC HD / Noursat English (Religioso)
  • Txp 96 – Frequenza 12635 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Vivacom
    • BNT 4 (Generalista)
    • City Radio Tv (Musica)
    • PPTV (Plovdivska Sveta Mitropolia) (Religioso)
    • Telenews (Attualità) – Nuovo canale (24/01/2026)
    • BHTV (Bulgarska Khristiyanska Tv) (Religioso) – Nuovo canale (10/02/2026)
  • Txp Vari (91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101)
    • Frequenze senza canali gratuiti di rilievo.

Pubblicato il 25 mag 2026

25 mag 2026
