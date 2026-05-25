Frequenze TivùSat aggiornate dopo le novità nella lista dei canali

In queste ore la lista dei canali di TivùSat si è aggiornata proprio come conseguenza dell’aggiornamento delle frequenze di due canali della piattaforma. Scopri tutte le frequenze più aggiornate al 25 maggio 2026.
- Txp 111 – Frequenza 10727 H (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
- Power Tv (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
- Nuta Gold (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026)
- Nuta TV (Musica) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
- TVP Info HD (News) – Nuovi parametri (15/03/2026), nuovo FEC
- TVS (Locale)
- TVC (Locale)
- Antena (Generalista)
- TVC Super (Semi generalista)
- Szlagier Tv (Musica)
- Txp 112 – Frequenza 10758 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Daystar HD (Religioso) – TivùSat 83, Sky 851
- Museum 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 220)
- MyZen 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 222)
- TravelXP 4K (Cultura) – Solo smartcard 4K (LCN 225)
- Simay Azadi HD (Generalista)
- GEB Tv America / Golden Eagle Broadcasting (Religioso)
- Zed Tv (Attualità) – Nuovo canale (18/03/2026) al posto di Baby Tv
- Txp 113 – Frequenza 10775 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- Stars Tv HD (Musica)
- 4Fun Tv (Musica)
- 4Fun Dance (Musica)
- 4Fun Kids (Musica / Ragazzi)
- We Do Big Stories HD (Factual) – LCN 608 (TivùSat), 15 (Sky) – Lingua inglese
- BVN (Generalista)
- Canale 5 HD (Generalista)
- Tv8 HD (Generalista)
- BBC One HD London (Generalista)
- BBC Two HD (Generalista)
- TF1 HD (Generalista)
- Itv 1 HD London (Generalista)
- S1 HD (Semi generalista)
- Swiss 1 HD (Semi generalista)
- Blue Zoom D HD (Sport)
- Tele 1 / Tele Bärn / Telebasel / Tele M1 / TVO / TV Südostschweiz (Locale)
- Channel 4 HD / Channel 5 HD (Generalista)
- BBC Four / CBeeBies HD (Cultura / Bambini)
- BBC Three / CBBC HD (Cultura / Ragazzi)
- Carac 1 HD (ex Rouge Tv) (Locale) – Lingua francese
- Auftanken Tv HD (Cultura)
- Itv 2 HD / Itv 3 HD / Itv 4 HD (Generalista / Semi generalista)
- Film 4 (Cinema) – 12.00-5.00
- M6 Music HD (Musica)
- Léman Bleu Tv (Semi generalista) – Lingua francese
- Krone Hit Tv (Musica) – Nello slot di Film 4 5.00-12.00
- RTL 9 HD / TMC HD (Semi generalista)
- Sky News International (News)
- We Do Movies HD (Cinema)
- We Do Sports HD (Sport)
- Txp 114 – Frequenza 10796 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 115 – Frequenza 10815 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 116 – Frequenza 10834 V (SR 31429, FEC Auto, DVB-S2X)
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 117 – Frequenza 10853 H (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 118 – Frequenza 10873 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: SNRT
- Al Aoula Inter HD (Generalista)
- Arryadia HD (Sport)
- Tamazight HD (Generalista) – Lingua berbera
- Al Maghribia HD (Generalista)
- Athaqafia HD (Cultura)
- Assadissa HD (Religioso)
- Al Aoula Inter HD Laayoune (Generalista)
- 2M Monde HD (Generalista)
- Txp 119 – Frequenza 10892 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
- Arte HD (Cultura) – LCN 48 – Nuova frequenza (20/11/2025)
- France 2 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 3 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 4 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- France 5 (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- M6 HD (Generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- W9 (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- 6-ter (Semi generalista) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- Txp 120 – Frequenza 10911 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 121 – Frequenza 10930 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eutelsat
- Super! (Ragazzi) – TivùSat 47, Sky 625
- Mezzo (Cultura / Musica) – TivùSat 49
- Juwelo Tv (Shopping) – TivùSat 61, Sky 864 – Lascia TivùSat (31/03/2026)
- Freedom (ex UA Tv) (News) – LCN 74 – Lingua russa
- Dim Tv (Generalista) – LCN 76
- Horse Tv HD (Sport) – TivùSat 444, Sky 221
- BeJoy Kids (Bambini) – TivùSat 447, Sky 860 – Ora su TivùSat (06/02/2026)
- Class Tv Moda HD (Moda) – LCN 180
- Value 24 (Lifestyle) – LCN 490 – Solo dispositivi compatibili HEVC
- TVP Polonia HD (Generalista) – LCN 552 – Nuova frequenza (20/02/2026)
- Sat.TV Promo (Promo)
- Salvation Tv (ex LoveWorld News 24) (Religioso) – Lingua inglese
- Dla Ciebie TV HD (Semi generalista) – In polacco e ucraino
- Txp 122 – Frequenza 10949 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Svoboda
- Svoboda Tv (Attualità) – LCN 94 – Lingua russa
- Svoboda News (News) – LCN 95 – Lingua russa
- Svoboda Plus (Attualità) – LCN 96 – Lingua russa
- Russia’s Future (Attualità) – LCN 97 – Lingua russa
- Belarus Tomorrow (Attualità) – LCN 98 – Lingua russa
- Gordon Live (Attualità) – LCN 99 – Lingua russa
- Tv8 Moldova (Generalista) – Lingua russa o rumena
- Ost West 24 (News) – Lingua russa
- Deutsche Welle Russian (News) – Lingua russa
- Current Time (Nastoyashcheye Vremya) (News) – Lingua russa
- EQ Tv (Attualità) – Lingua inglese, russa, ucraina
- Txp 123 – Frequenza 10971 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: SRG SSR
- SRF Info HD (News) – Parzialmente codificato
- RSI La1 HD (Generalista) – Lingua italiana
- RSI La2 HD (Generalista) – Lingua italiana
- RTS 1 HD (Generalista) – Lingua francese
- RTS 2 HD (Generalista) – Lingua francese
- SRF 1 HD (Generalista)
- SRF Zwei HD (Generalista)
- Swiss Pop (Radio) – TivùSat 661, Sky 8892
- Swiss Jazz (Radio) – TivùSat 662, Sky 8890
- Swiss Classica (Radio) – TivùSat 663, Sky 8888
- RSI Rete Uno (Radio) – LCN 8882
- RSI Rete Due (Radio) – LCN 8884
- RSI Rete Tre (Radio) – LCN 8886
- Radio SRF 1 / 2 Kultur / 3 / 4 News / Virus / Musik Welle (Radio)
- Radio RTR (Radio) – Lingua romancia
- Swiss Classic / Swiss Classique (Radio)
- RTS La Première / Espace 2 / Couleur 3 / Option Musique (Radio)
- Txp 124 – Frequenza 10992 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S QPSK) – Provider: Rai
- Rai Premium HD (Semi generalista) – TivùSat 15
- Rai Storia HD (Cultura) – TivùSat 23, Sky 805
- Rai Scuola HD (Cultura) – TivùSat 26, Sky 806
- Rai Yoyo HD (Bambini) – TivùSat 43
- Camera dei Deputati (Istituzionale) – TivùSat 90, Sky 524
- Rai Radio 2 Visual (Musica) – LCN 202
- Tivù La Guida (Dati) – LCN 500
- Rai Isoradio (Radio) – TivùSat 604, Sky 8834
- Rai GR Parlamento (Radio) – TivùSat 605, Sky 8830
- Rai Radio 1 Sport (Radio) – TivùSat 606, Sky 8825
- Rai Radio 3 Classica (Radio) – TivùSat 607, Sky 8826
- Rai Radio Südtirol (Radio) – LCN 619
- Rai No Name Radio (Radio) – TivùSat 636, Sky 8829
- Rai Radio Tutta Italiana (Radio) – TivùSat 637, Sky 8828
- Rai Radio Techetè (Radio) – TivùSat 638, Sky 8835
- Rai Radio Kids (Radio) – TivùSat 639, Sky 8831
- Rai Radio Live Napoli (Radio) – TivùSat 640, Sky 8833
- Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia (Radio) – LCN 641
- Rai Radio Trst A (Radio) – LCN 642
- Txp 125 – Frequenza 11013 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
- Rai 5 HD (Cultura) – TivùSat 13
- Rai Sport HD (Sport) – TivùSat 21, Sky 227
- Rai News 24 HD (News) – TivùSat 24, Sky 508
- Rai Gulp HD (Ragazzi) – TivùSat 42, Sky 807
- Rai 3 TGR (Tutte le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Alto Adige, Trentino, Südtirol HD, FVG, FVG Bis, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) (Locale)
- Uninettuno University Tv (E-learning) – TivùSat 701, Sky 812
- Txp 126 – Frequenza 11034 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Globecast
- CGTN (News) – TivùSat 18, Sky 75, 535 (Lingua inglese)
- TNT Comedy (THT) (Semi generalista)
- 8 TV Russia (Generalista)
- TV RUS (Generalista)
- TV RUS Plus (Semi generalista)
- Just Tv (Semi generalista) – Lingua russa
- Eko Tv (Cultura)
- Milady Tv / Nataly / Provence / Karavan Tv (Shopping)
- RTVI Europe (Generalista)
- TV4 Tamazight (Generalista)
- TV5 Coran (Religioso)
- National Prison Radio (Service 1709) (Radio)
- World Radio Network Europe (Radio)
- Txp 127 – Frequenza 11054 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 128 – Frequenza 11075 V (SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Media Broadcast Satellite
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 129 – Frequenza 11096 H (SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- Kabelio Infokanal (Promo) – Eliminato (18/03/2026)
- ORF 1 HD / ORF 2 Tirol HD / ORF 3 HD (Generalista)
- 3+ HD / 4+ HD / 5+ HD / 6+ HD (Generalista / Semi generalista)
- ARD Das Erste HD / ZDF HD (Generalista)
- Tv24 HD / Tv25 HD (Generalista / Semi generalista)
- RTL HD / RTL Zwei HD / Vox HD / Sat.1 HD / ProSieben HD / Kabel Eins HD (Generalista)
- Puls Acht HD (Generalista)
- Tele Züri (Locale)
- RTL Super HD (Ragazzi)
- ORF Sport + HD (Sport)
- n-tv (News)
- Servus TV Austria HD (Generalista)
- Txp 130 – Frequenza 11117 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 131 – Frequenza 11137 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Eutelsat
- Al Jazeera English HD (News) – TivùSat 71, Sky 532
- Bloomberg European Tv (News) – TivùSat 82, Sky 529
- Armenia 1 TV (ARMPUB TV) (Generalista)
- 4U Plus (Wns.Tel) (Generalista) – Eliminato (10/03/2026)
- Iran International (News)
- TBN Russia (Generalista)
- GNC (ex CNL) (Religioso)
- Eurasia Worldwide (Generalista) – Lingua russa
- Daystar (Religioso)
- Txp 132 – Frequenza 11158 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 133 – Frequenza 11179 H (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Telespazio
- Sportitalia Solo Calcio HD (Sport) – LCN 54
- CNBC Europe HD (News) – TivùSat 81, Sky 528
- KBS World HD (Generalista) – LCN 91
- Sender Neu Jerusalem (Religioso) – TivùSat 413, Sky 857 – Ora su TivùSat (31/03/2026)
- Telecupole (Locale) – TivùSat 422, Sky 824
- Arte In Channel HD (Shopping) – TivùSat 868, Sky 868
- Canale Italia (Locale) – LCN 821
- Radio Gamma Stereo (Radio) – TivùSat 613, Sky 8863
- Radio Supersound (Radio) – LCN 629
- Radio Margherita (Radio) – TivùSat 630, Sky 8836
- Radio Cusano Campus (Radio)
- Txp 134 – Frequenza 11200 V (SR 34290, FEC 32/45, 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 1 – Frequenza 11219 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 2 – Frequenza 11240 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 3 – Frequenza 11258 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
- Dmax HD (Factual) – LCN 28
- Real Time HD (Lifestyle) – LCN 31
- Food Network HD (Lifestyle) – LCN 33
- Discovery HD (Factual) – LCN 37
- Frisbee (Bambini) – LCN 44
- K2 (Ragazzi) – LCN 46
- Txp 4 – Frequenza 11278 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 5 – Frequenza 11296 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
- Teleradio Pace HD (Locale) – TivùSat 412, Sky 858
- CBC TV (Generalista)
- Medya Haber HD (News)
- K-TV Fernsehen (KTV) (Religioso) – Lingua inglese
- Nûçe Tv HD (NU TV) (News) – Lingua curda
- God Tv (Religioso)
- Amazing Facts (Religioso)
- Txp 6 – Frequenza 11317 V (SR 33000, FEC 3/5, DVB-S2 8PSK)
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 7 – Frequenza 11334 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 8 – Frequenza 11355 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 9 – Frequenza 11373 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- RTL 102.5 Tv HD (Musica) – TivùSat 36, Sky 736
- RTL 102.5 Caliente HD (Musica) – TivùSat 62, Sky 737
- Radio Zeta Tv HD (Musica) – TivùSat 65, Sky 735
- Radio Freccia Tv HD (Musica) – TivùSat 66, Sky 738
- NHK World HD (News) – TivùSat 73, Sky 533 – Lingua inglese
- People Tv – Rete 7 HD (Locale) – TivùSat 420, Sky 825
- Parole di Vita (Religioso) – TivùSat 454, Sky 854
- Rudaw Media Network HD (News)
- Iran International HD (News)
- Kurdistan 24 HD (News)
- Merih Channel Europe HD (MC EU) (Generalista) – Lingua turca
- Al Mayadeen HD (News)
- Bayyinat Tv HD (Religioso)
- RVS Accendi la Speranza (Radio) – LCN 645
- Txp 10 – Frequenza 11393 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Warner Bros. Discovery
- Nove HD (Generalista) – LCN 9
- Giallo HD (Serie TV) – LCN 38
- HGTV HD (Home & Garden) (Lifestyle) – LCN 56
- Discovery Turbo HD (Factual) – LCN 59
- Txp 11 – Frequenza 11411 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 12 – Frequenza 11432 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Mediaset
- Rete 4 HD (Generalista) – TivùSat 4, Sky 104
- Canale 5 HD (Generalista) – TivùSat 5, Sky 105
- Italia 1 HD (Generalista) – TivùSat 6, Sky 106
- Iris HD (Cinema) – TivùSat 11, Sky 325
- La 5 HD (Semi generalista) – TivùSat 12, Sky 159
- Italia 2 HD (Semi generalista) – TivùSat 16, Sky 175
- Mediaset Extra HD (Semi generalista) – TivùSat 17, Sky 163
- Mediaset 20 HD (Semi generalista) – TivùSat 20, Sky 151
- Focus HD (Cultura) – TivùSat 22, Sky 416
- TgCom 24 HD (News) – TivùSat 25, Sky 509
- TwentySeven HD (Cinema e serie tv) – TivùSat 27, Sky 158
- Cine 34 HD (Cinema) – TivùSat 34, Sky 327
- Top Crime HD (Serie TV) – TivùSat 39, Sky 168
- Boing HD (Ragazzi) – LCN 40
- Cartoonito HD (Bambini) – LCN 41
- Radio Monte Carlo Tv HD (Musica) – TivùSat 67, Sky 716
- Virgin Radio Tv HD (Musica) – TivùSat 68, Sky 717
- Txp 13 – Frequenza 11449 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 14 – Frequenza 11470 V (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 15 – Frequenza 11487 H (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Canal+
- Jasna Gora (Radio)
- Txp 16 – Frequenza 11508 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 17 – Frequenza 11526 H (SR 33000, FEC 2/3, DVB-S2 16APSK) – Provider: Eumetsat
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 18 – Frequenza 11541 V (SR 22000, FEC 5/6, DVB-S QPSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 153 – Frequenza 11565 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- France 24 HD English (News) – TivùSat 69, Sky 531
- TRT World HD (News) – TivùSat 72, Sky 564 – Lingua inglese
- France 24 HD Français (News) – TivùSat 75, Sky 541
- Euronews HD English (News) – TivùSat 86, Sky 538 – Solo lingua inglese
- TRT Arabi HD (News) – LCN 567 – Lingua araba
- Bahrain TV HD (Generalista)
- Qatar Tv HD (Generalista)
- Txp 154 – Frequenza 11585 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: CGTN
- CGTN HD (News) – LCN 87 – Lingua inglese
- CGTN Documentary HD (Cultura) – LCN 88 – Lingua inglese
- CCTV 4 HD (Generalista) – LCN 92
- CGTN Español HD (Generalista) – Lingua spagnola
- CGTN Français HD (Generalista) – Lingua francese
- CGTN Russian HD (Generalista) – Lingua russa
- CGTN Arabic HD (Generalista) – Lingua araba
- Txp 155 – Frequenza 11604 H (SR 34000, FEC 2/3, DVB-S2X 16APSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 156 – Frequenza 11623 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 157 – Frequenza 11632 H (SR 9875, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Eurovision Services
- Eurovision Services Test HD (ES test 22 HD) (Promo) – Eliminato (29/03/2026)
- Txp 158 – Frequenza 11662 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK)
- QVC HD (Shopping) – TivùSat 32, Sky 475 – Eliminato (28/03/2026)
- Radio Italia Tv HD (Musica) – TivùSat 35, Sky 725
- RDS Social TV HD (Musica) – TivùSat 50, Sky 724
- Equ Tv HD (ex Unire Sat) (Sport) – TivùSat 51, Sky 220
- Marcopolo Travel Tv (Cultura) – TivùSat 55, Sky 823
- Radio Italia Live HD (Musica) – TivùSat 63, Sky 726
- Radio Kiss Kiss Tv HD (Musica) – TivùSat 64, Sky 727
- Padre Pio Tv HD (Religioso) – TivùSat 445, Sky 852
- TRM h24 (Locale) – TivùSat 519, Sky 519
- Videolina HD (Locale) – TivùSat 819, Sky 819
- TvA Vicenza (Locale) – TivùSat 832, Sky 832
- TVR International (Generalista) – LCN 558
- Med Tv HD (Cultura) – LCN 813 – Lingua inglese e araba
- Tele 5 (Generalista)
- Polonia 1 (Shopping)
- Radio Number One (Radio) – TivùSat 631, Sky 8865
- Canzoni Napoletane (Radio) – TivùSat 646, Sky 827
- Radio Cusano (Palermo, Napoli, Salerno) (Radio)
- Txp 159 – Frequenza 11681 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 50 – Frequenza 11727 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- BBC News Europe (News) – TivùSat 70, Sky 530
- DW – Deutsche Welle HD (News) – TivùSat 85, Sky 543 – Lingua inglese
- Arirang World HD (Generalista) – LCN 534
- BBC Arabic HD (News) – LCN 562
- TV5 Monde Europe (Generalista)
- BBC Persian HD (News)
- RFI Francais (Radio) – TivùSat 656, Sky 8880
- DW-FM02 / DW08 / DW09 (Radio) – LCN 667, 669, 670
- BBC Europe (Radio) – LCN 8876
- DW-FM01 / DW-Feed 1 (Radio)
- Txp 51 – Frequenza 11747 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Al Arabiya HD (News) – LCN 561
- Sky News Arabia HD (News) – LCN 563
- Abu Dhabi Tv (Generalista) – Eliminato (27/03/2026)
- Al Sharqiya / Al Sharjah (Generalista)
- Asharq News Channel / Al Hadath / Al Mashhad (News)
- Txp 52 – Frequenza 11766 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Rai
- Rai 1 HD (Generalista) – TivùSat 1, Sky 101
- Rai 2 HD (Generalista) – TivùSat 2, Sky 102
- Rai 3 HD (Generalista) – TivùSat 3, Sky 103 – TGR a rotazione
- Rai 4 HD (Semi generalista) – LCN 10
- Rai Movie HD (Cinema) – LCN 14
- Senato Italiano HD (Istituzionale) – TivùSat 89, Sky 525
- Rai 4K (Generalista) – LCN 210 – Solo smartcard HD/4K
- Rai Radio 1 (Radio) – TivùSat 601, Sky 8820
- Rai Radio 2 (Radio) – TivùSat 602, Sky 8822
- Rai Radio 3 (Radio) – TivùSat 603, Sky 8824
- Txp 53 – Frequenza 11785 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: MuxIP
- We Do Movies Film al femminile (Cinema) – TivùSat 30, Sky 814
- World Poker Tour HD (Gioco)
- Outdoor Channel Intl. HD (Factual)
- Cricket Gold HD (Sport)
- One America News HD (News)
- Sports First HD (Sport)
- Bare Knuckles Fighting Championship HD (Sport)
- MVMT – Movement of Culture HD (Sport)
- AWE – A Wealth of Entertainment HD (Lifestyle)
- Wild Tv (Factual)
- Ayozat Tv (Sport)
- World Fishing Network (Factual)
- Strongman Champions League HD (Sport) – Eliminato (05/02/2026)
- Txp 54 – Frequenza 11804 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 55 – Frequenza 11823 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- ERT World (Generalista)
- Kanali Voulis (Βουλή) (Generalista)
- ERT Voice of Greece (Radio)
- Txp 56 – Frequenza 11842 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 57 – Frequenza 11862 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Kabelio
- SAT.1 Gold (Generalista) – Nuovo canale (03/03/2026)
- Txp 58 – Frequenza 11881 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK) – Provider: Sky
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 59 – Frequenza 11900 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Bis
- BFM Tv (News) – Nuova frequenza (20/11/2025)
- Gulli (Ragazzi) – Nuova frequenza (27/12/2025)
- Txp 60 – Frequenza 11919 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: EI Towers
- La7 HD (Generalista) – TivùSat 7, Sky 107
- TV2000 HD (Semi generalista) – TivùSat 18, Sky 157
- La7 Cinema HD (Cinema) – TivùSat 29, Sky 161
- Tele Sardegna HD (Locale) – TivùSat 822, Sky 822
- Radio Norba Tv HD (Musica) – LCN 730 – Nuova frequenza (05/02/2026)
- Radio 105 (Radio) – TivùSat 615, Sky 743
- Virgin Radio (Radio) – TivùSat 616, Sky 744
- R101 (Radio) – TivùSat 617, Sky 748
- Radio Monte Carlo (Radio) – TivùSat 618, Sky 742
- InBlu 2000 / InBlu (Radio) – LCN 753, 754
- Radio Subasio / Radiolina (Radio)
- Txp 61 – Frequenza 11938 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 62-67 – Frequenze Varie (11958V, 11977H, 11996V, 12015H, 12034V, 12054H)
- Queste frequenze non contengono canali gratuiti di rilievo.
- Txp 68 – Frequenza 12073 V (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Sky
- Tv8 HD (Generalista) – TivùSat 8, Sky 125
- Cielo HD (Semi generalista) – TivùSat 19, Sky 126
- Txp 69 – Frequenza 12092 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 70 – Frequenza 12111 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- RTP Internacional (Generalista)
- MTA International HD (Religioso) – Lingua persiana
- Al Jazeera Mubasher / Al Jazeera Documentary (News/Cultura)
- RDS (Radio) – TivùSat 608, Sky 745
- DimSuono Roma (Radio) – TivùSat 609, Sky 8856
- DiscoRadio (Radio) – TivùSat 625, Sky 8858
- Anni 60 (Radio) – TivùSat 627, Sky 8838
- Radio Maria (Radio) – TivùSat 633, Sky 8840
- Radio Kiss Kiss (Radio) – TivùSat 643, Sky 747
- Radio Radicale (Radio) – LCN 8842
- DimSuono Soft Milano / Roma (Radio) – LCN 8857
- RDP Internacional / Antena 1 (Radio)
- Txp 71 – Frequenza 12130 H (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Nova
- Questa frequenza non contiene canali gratuiti di rilievo.
- Txp 72 – Frequenza 12149 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- San Marino Rtv HD (Generalista) – LCN 550
- Tunisie Nationale (Generalista) – LCN 569
- EWTN Catholic (Religioso) – LCN 855
- Simay Azadi (Generalista)
- VOA 365 Persian HD (News) – Tornato (01/03/2026)
- Tele Congo (Generalista)
- RTL 102.5 / Radio Zeta / Radio Freccia (Radio) – TivùSat 610, 611, 612
- Radio Italia s.m.i. (Radio) – TivùSat 620, Sky 746
- M2O / Radio Capital / Radio DeeJay (Radio) – LCN 621, 622, 623
- Radio 24 (Radio) – TivùSat 624, Sky 749
- Radio Onda d’Urto (Radio) – TivùSat 626, Sky 8866
- Radio Mater / Popolare / Radio Sportiva (Radio)
- Giornale Radio / Radio San Marino / Radio Iglesias / Radio Buon Consiglio (Radio)
- Txp 74 – Frequenza 12188 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- Tv Okazje (Shopping)
- RMF Maxx / RMF Classic / Zlote Przeboje / Polskie Radio (Radio)
- Txp 76 – Frequenza 12225 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: DVB-Nip
- Riservata per trasporto DATI.
- Txp 79 – Frequenza 12284 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Polsat Box
- Mango (Shopping)
- Txp 80 – Frequenza 12303 V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: TSA
- Telesur HD (Generalista)
- TVE Internacional HD (Generalista)
- Canal 24 Horas HD (News)
- RNE Radio (1 Nacional, Clásica, 3, 5, Exterior, 4)
- Txp 81 – Frequenza 12322 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S QPSK)
- Sonlife Broadcasting Network (Religioso) – TivùSat 79, Sky 850
- Txp 85 – Frequenza 12399 H (SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: Etisalat
- ESC – Al Masriyah HD (Generalista) – LCN 568
- Kuwait TV1 HD / Dubai International HD / Oman Tv HD / Libya Al Wataniya / Jordan Tv HD (Generalista)
- Txp 89 – Frequenza 12475 H (SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK) – Provider: Globecast
- Euronews Italian (News) – TivùSat 58, Sky 521 – Nuova LCN (09/01/2026)
- Vatican Media Europa HD (Religioso) – TivùSat 81, Sky 515
- BBC Persian HD (News) – Nuovo canale backup (27/01/2026)
- Radio Vaticana Europa (Radio) – LCN 755
- Txp 90 – Frequenza 12520 V (SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2 8PSK) – Provider: STN
- Bike Channel HD (Sport) – LCN 222 – Chiuso (07/03/2026)
- GO-TV Channel (Sport) – LCN 809
- Orler TV (Shopping) – LCN 867
- Jin Tv (Generalista) – Tornato (11/03/2026) al posto di Med Muzik
- Çira Tv HD / Sterk Tv HD / SLNTV (Generalista) – Lingua curda/inglese
- TBN Europe / Bog Blag Tv / Angel Tv / Supreme Master Tv (Religioso)
- Silk Way HD (ex Jibek Joly) (Generalista)
- Anewz HD (News)
- Txp 92 – Frequenza 12558 V (SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK)
- Hot Bird 4k1 (Promo) – LCN 230
- SBC HD / Saudi TV HD (Generalista)
- Saudi Sunnah HD / Saudi Quran HD / Bayyinat Tv HD (Religioso)
- Al Ekhbaria HD (News)
- Txp 93 – Frequenza 12576 H (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2 8PSK)
- ACI Sport Tv HD (Sport) – TivùSat 52, Sky 228
- Al Jazeera HD (News) – TivùSat 77, Sky 560
- GNC HD / Noursat English (Religioso)
- Txp 96 – Frequenza 12635 V (SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2 8PSK) – Provider: Vivacom
- BNT 4 (Generalista)
- City Radio Tv (Musica)
- PPTV (Plovdivska Sveta Mitropolia) (Religioso)
- Telenews (Attualità) – Nuovo canale (24/01/2026)
- BHTV (Bulgarska Khristiyanska Tv) (Religioso) – Nuovo canale (10/02/2026)
- Txp Vari (91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101)
- Frequenze senza canali gratuiti di rilievo.
Pubblicato il 25 mag 2026
