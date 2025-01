Squid Game 3: c'è la data di uscita, Netflix conferma

Non è andata poi così male, non ci sarà bisogno di attendere molto: Squid Game 3 ha una data di uscita da cerchiare in rosso sul calendario, è il 27 giugno 2025. Non sappiamo però se gli episodi saranno resi disponibili tutti insieme oppure pubblicati a scaglioni, su base settimanale. La conferma è arrivata direttamente da Netflix, con un annuncio che riguarda i migliori contenuti in arrivo sulla piattaforma durante quest’anno.

La data di uscita di Squid Game 3 è ufficiale

La seconda stagione della serie ha fatto registrare ottimi risultati in termini di pubblico, ma non ha convinto tutti. Senza inciampare in spoiler, ci limitiamo a riportare che le critiche sono state rivolte principalmente a un avvio lento (i primi episodi possono sembrare una lunga introduzione), alla caratterizzazione dei personaggi secondari ritenuta meno azzeccata rispetto al passato e alla trama che lascia troppe questioni in sospeso.

Tra gli altri contenuti in arrivo sulla piattaforma nel 2025, il più atteso è senza dubbio Stranger Things 5. Si tratterà di un’altra stagione conclusiva. Purtroppo, in questo caso non è stata annunciata la data di uscita.

Netflix dovrà fare il possibile per fidelizzare i clienti già acquisiti e per conquistarne di nuovi. La strada fin qui percorsa sembra dare ragione ai vertici della società, sempre più leader nell’ambito dello streaming premium, nonostante i continui aumenti dei prezzi che hanno spinto molti a cancellare la sottoscrizione. Se gli utili salgono e gli azionisti sono soddisfatti, i feedback degli spettatori possono tranquillamente essere relegati in secondo piano.

Un altro territorio che l’azienda intende presidiare è quello relativo ai videogiochi. Già da tempo offre un catalogo di titoli mobile in esclusiva, ma per il futuro ha intenzione di puntare anche sul cloud gaming. Un terreno scivoloso, su cui sono caduti anche nomi importanti come Google (a molti brucia ancora la chiusura di Stadia).