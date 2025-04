I nuovi episodi di Grey's Anatomy in streaming su Disney+

È ripresa la pubblicazione degli episodi della 21° stagione di Grey’s Anatomy su Disney Plus. Per tutti gli appassionati, quindi, si tratta di un appuntamento imperdibile. Sulla piattaforma di streaming è previsto l’arrivo di un episodio a settimana, fino al prossimo mese di giugno.

Per accedere a tutto il catalogo, guardare i nuovi episodi e recuperare le precedenti puntate di Grey’s Anatomy è sufficiente attivare un nuovo abbonamento a Disney Plus, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta raggiungere la piattaforma tramite il link qui di sotto.

Come vedere Grey’s Anatomy su Disney Plus

Per seguire tutti gli episodi di Grey’s Anatomy su Disney Plus basta attivare un abbonamento. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Standard con pubblicità e contenuti in Full HD; il costo è di 5,99 euro al mese

e contenuti in Full HD; il costo è di Standard senza pubblicità e contenuti in Full HD; il costo è di 9,99 euro al mese oppure di 99,90 euro per un anno

e contenuti in Full HD; il costo è di oppure di Premium con contenuti in 4K; il costo è di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Attualmente, nel catalogo di Disney Plus sono presenti i primi 10 episodi della 21° stagione di Grey’s Anatomy. In totale è previsto l’arrivo di 18 episodi. L’ultima puntata della stagione arriverà in Italia il prossimo 19 giugno. C’è anche la possibilità di recuperare gli episodi delle precedenti stagioni, in modo da poter dare il via a una vera e propria maratona dedicata a una delle serie “storiche” e che ancora oggi può contare su tantissimi appassionati. Con un abbonamento a Disney Plus è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma e, quindi, anche all’intera stagione della serie. Per attivare subito un abbonamento è sufficiente seguire il link qui di sotto.