MUST HAVE: il logo Star Wars in versione LEGO sta arrivando

Mancano pochi giorni al lancio e trovi il nuovo set LEGO dedicato al logo di Star Wars in preordine su Amazon. Si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se l’e-commerce deciderà di applicare uno sconto da qui al lancio, sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento, abilitando così un risparmio automatico.

LEGO: Star Wars, il logo è in preordine su Amazon

Ispirato a un design di molto tempo fa , da una galassia lontana lontana… , è una riproduzione 3D della collezione build-and-display, perfetto da esporre a casa o in ufficio. Misura 13 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 3 cm di profondità. È composto da un totale pari a 700 pezzi e presenta i classici dettagli in greebling nelle aree nere. C’è anche una sorpresa nascosta all’interno della lettera T, un piccolo easter egg. Con l’app Builder puoi visualizzare una versione digitale in tre dimensioni del modello mentre lo costruisci, monitorando i progressi. Visita la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

La data di uscita è fissata per l’1 maggio, giusto in tempo per l’edizione 2025 dello Star Wars Day (4 maggio). Acquistalo al prezzo di 69,99 euro con la prenotazione al minimo garantito.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, offrendoti inoltre la consegna gratuita. La riproduzione 3D a mattoncini del logo è un must have per i fan della saga. Non rischiare di dover fare i conti con il sold out: ordinalo oggi, potrebbe andare a ruba e diventare introvabile come succede con i set più richiesti.