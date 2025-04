Oggi Sky + Netflix a soli 17,90€ per 18 mesi

Oggi se scegli Sky + Netflix accedi a un’offerta veramente speciale. Ottieni questo pacchetto d’intrattenimento a soli 17,90 euro al mese, anziché 30 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile se vuoi accedere al meglio dell’entertainment a un prezzo sicuramente vantaggioso. Goditi il massimo al miglior sconto possibile.

Grazie a questa incredibile promozione potrai vedere fin da subito la nuova stagione di The Last of Us 2, tanto acclamata dalla critica e che promette nuovi episodi emozionanti. Inoltre, grazie all’accesso a Netflix incluso, puoi goderti la nuova stagione di Black Mirror e non solo. Ti aspetta anche You 5, Pulse e Havoc. Insomma, tanto divertimento di qualità.

Sky + Netflix: tutti i titoli da non perdere

Vediamo quindi quali sono i titoli che non puoi di certo perdere grazie a Sky + Netflix, il pacchetto che ti regala divertimento e passioni. Ottienilo subito a soli 17,90 euro al mese. Questa offerta è valida per 18 mesi dall’attivazione, poi sei libero di confermare in base alle offerte disponibili al momento.

Con Sky non puoi di certo perderti:

The Last of Us – Stagione 2

Genere: Drammatico / Post-apocalittico Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie vivono a Jackson, Wyoming, ma il loro rapporto è teso. Durante una pattuglia, Ellie affronta un nuovo tipo di infetto e nasconde a Dina di essere stata morsa. Intanto, un gruppo di ex membri delle Luci, guidato da Abby, si avvicina alla città con l’intento di vendicare la strage compiuta da Joel anni prima.



Genere: Drammatico / Post-apocalittico Cucine da Incubo – Nuova Stagione

Genere: Reality / Cucina Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna a visitare ristoranti in difficoltà in tutta Italia, offrendo la sua esperienza per rinnovare menu, ambienti e gestione, con l’obiettivo di riportare ogni locale al successo.



Genere: Reality / Cucina

Su Netflix devi assolutamente vedere:

Black Mirror – Stagione 7

Genere: Fantascienza / Distopico La nuova stagione di Black Mirror esplora le implicazioni etiche e sociali delle tecnologie emergenti, presentando episodi autoconclusivi che riflettono sulle paure contemporanee legate all’innovazione tecnologica.



Genere: Fantascienza / Distopico Pulse

Genere: Horror / Thriller Alcuni specializzandi di un pronto soccorso affrontano emergenze mediche e conflitti personali dopo una controversa accusa nel loro ospedale a Miami.

Genere: Horror / Thriller Havoc

Genere: Azione / Thriller Dopo che un’operazione antidroga fallisce, un detective ferito deve farsi strada attraverso il mondo criminale per salvare il figlio di un politico, mentre svela una rete di corruzione che minaccia l’intera città.



Genere: Azione / Thriller You – Stagione 5

Genere: Thriller psicologico Joe Goldberg torna a New York con la moglie Kate e il figlio Henry, cercando di costruire una nuova vita. Tuttavia, i fantasmi del passato riemergono quando una donna misteriosa, Bronte, entra nella sua vita. Bronte si rivela essere Louise, determinata a smascherare Joe per i suoi crimini. La stagione culmina con l’arresto di Joe, che viene finalmente chiamato a rispondere delle sue azioni.



Genere: Thriller psicologico