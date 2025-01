Il cloud gaming di Netflix sarà per tutta la famiglia

Netflix non ha alcuna intenzione di gettare la spugna sul fronte cloud gaming. Anzi, ha deciso di rilanciare, ponendosi un ambizioso obiettivo da raggiungere. Commentando i risultati finanziari ottenuti dalla società nell’ultimo trimestre 2024, Greg Peters (co-CEO) ha confermato la volontà di proseguire sulla strada intrapresa, anticipando l’arrivo di giochi in streaming per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

La visione di Netflix per il cloud gaming

Nello specifico, Peters ha fatto riferimento a esperienze cooperative e a party games che saranno trasmesse direttamente dal cloud al televisore (o sugli altri dispositivi compatibili), proprio come avviene con i film e con gli episodi delle serie. Ha poi aggiunto quanto segue, un passaggio utile per capire quale sia la visione dell’azienda su questo fronte.

Lo immaginiamo come un successore delle serata in famiglia dedicate ai giochi da tavolo o come un’evoluzione di quello che era un tempo il quiz show in televisione.

Ricordiamo che il progetto di Netflix legato al cloud gaming ha preso il via già anni fa. Finora è però rimasto accessibile per un gruppo ristretto di utenti coinvolti nella fase di test.

Non è dato a sapere se e quando sarà lanciato in via ufficiale per tutti gli utenti. Non ci sono informazioni nemmeno sulla possibilità di vederlo incluso nell’abbonamento o se, in alternativa, richiederà una spesa extra per giocare. A proposito di spese, proprio questa settimana la piattaforma ha confermato l’ennesimo aumento dei prezzi in alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti. Nonostante i tanti rincari registrati nel tempo, la società continua a far registrare profitti record e a incrementare le sottoscrizioni.

Rimanendo i tema, Peters ha confermato che Netflix ha intenzione di sviluppare altri giochi narrativi basati sulle proprietà intellettuali del servizio ovvero sui personaggi e sui franchise più celebri, da Stranger Things a Squid Game solo per fare due esempi.