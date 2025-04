Non ci sono abbastanza Switch 2 per tutti: Nintendo si scusa

Ancora una volta, Nintendo sembra averci visto lungo, almeno in termini di successo commerciale. Il volume di coloro che desiderano allungare le mani su Switch 2 al day one è di gran lunga superiore rispetto a quello delle unità disponibili al lancio. A dispetto delle polemiche sul prezzo di vendita e sulle sue caratteristiche non esattamente rivoluzionarie, sono in molti a volerla acquistare subito. Non tutti ci riusciranno.

Una lotteria per il preordine di Switch 2 in Giappone

In un post su X (in giapponese), il presidente della società Shuntaro Furukawa ha dichiarato che il numero supera di gran lunga le nostre aspettative e quello delle console Nintendo Switch 2 che potranno essere consegnate dal My Store il 5 giugno . Il riferimento è solo alle richieste di preordine inoltrate attraverso il sito ufficiale nel paese del Sol Levante: circa 2,2 milioni.

Per questo motivo, il gruppo ha deciso di organizzare una lotteria e di estrarre a sorte chi potrà acquistarla immediatamente, ricevendola al day one. Segue messaggio di scuse.

Ci scusiamo profondamente per non essere stati in grado di soddisfare le vostre aspettative, nonostante i nostri preparativi precedenti.

Non ci sono riferimenti agli altri territori, ma non è da escludere che anche altrove si possa fare i conti con un sold out. A complicare la situazione negli Stati Uniti è stato l’annuncio dei nuovi dazi sulle importazioni da parte di Donald Trump, portando a ipotizzare un rincaro per l’acquirente finale.

Ricordiamo che la data di uscita è stata fissata per il 5 giugno 2025. La versione liscia della console è proposta nel vecchio continente al prezzo di 469,99 euro, mentre quella in bundle con il gioco Mario Kart World a 509,99 euro. Il gioco è venduto separatamente in copia fisica a 89,99 euro, una soglia mai raggiunta prima da Nintendo. Per tutte le informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità rimandiamo all’approfondimento dedicato.