Dazi di Trump: preordini Nintendo Switch 2 posticipati

Nintendo ha comunicato che i preordini per la nuova Switch 2 non inizieranno il prossimo 9 aprile. L’azienda giapponese deve prima valutare l’impatto dei dazi introdotti dagli Stati Uniti. In Italia non dovrebbero esserci ritardi, ma è piuttosto difficile riuscire a comprarla. NVIDIA ha intanto svelato alcuni dettagli sul processore.

Possibile aumento dei prezzi

La nuova console portatile è stata annunciata durante l’evento Direct del 2 aprile. I preordini dovevano iniziare il 9 aprile, ma Nintendo ha comunicato che la data è cambiata negli Stati Uniti in seguito all’introduzione dei dazi da parte di Donald Trump. Questo è il comunicato ufficiale:

I preordini per Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti non inizieranno il 9 aprile 2025 per valutare il potenziale impatto dei dazi e delle condizioni di mercato in evoluzione. Nintendo aggiornerà i tempi in un secondo momento. La data di lancio del 5 giugno 2025 non è cambiata.

Il prezzo della Switch 2 è 449,99 dollari, una cifra molto più alta rispetto al primo modello (299 dollari). Gli Stati Uniti hanno ora imposto dazi del 24% ai beni importati dal Giappone e del 46% al Vietnam (dove l’azienda giapponese ha spostato parte della produzione). È molto probabile che il prezzo finale verrà incrementato per compensare i dazi.

Durante l’evento di presentazione non sono stati forniti i dettagli del processore integrato nella Switch 2. NVIDIA ha confermato la presenza di un suo chip custom. La GPU ha RT Core e Tensor Core dedicati. Gli RT Core offrono il ray-tracing in tempo reale, mentre i Tensor Core sfruttano l’intelligenza artificiale per la funzionalità Deep Learning Super Sampling (DLSS). La console supporta l’upscaling a risoluzione 4K senza perdita di qualità.