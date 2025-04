Switch 2 è già in vendita su Amazon: liscia e con Mario Kart World

Switch 2 è già in preordine su Amazon, ma comprarla non è un’impresa semplice. Le prime unità sono andate letteralmente a ruba, facendo registrare un sold out in pochi minuti. I fortunati che sono riusciti a metterla nel carrello e a completare l’ordine la riceveranno direttamente a casa al day one del 5 giugno. Tra i miglioramenti introdotti rispetto alla versione precedente ci sono un restyling della piattaforma (display più grande, controller multifunzione ecc.), il supporto alla risoluzione 4K (su TV) e una maggiore potenza di calcolo.

Acquista Switch 2 su Amazon in preordine

C’è la versione liscia che include solo la console al prezzo di 469,99 euro. Nella confezione sono presenti i Joy-Con 2 rinnovati nell’aspetto e non solo, con i loro laccetti e l’impugnatura, la base per il collegamento al televisore, il blocco alimentatore, un cavo HDMI ad alta velocità e il libretto con le informazioni di base.

In alternativa, il bundle che contiene anche il gioco Mario Kart World è proposto al prezzo di 509,99 euro. Conviene rispetto all’acquisto separato. Si tratta del titolo realizzato appositamente e in esclusiva per Switch 2, arricchito con personaggi aggiuntivi e modalità inedite, come quella che permette di esplorare liberamente i circuiti senza l’ansia di dover tagliare per primi il traguardo. Non fatichiamo a immaginare che diventerà un altro successo per Nintendo.

La vendita e la spedizione sono ovviamente a carico di Amazon, con la consegna gratuita assicurata nel giorno dell’uscita sul mercato, il 5 giugno. In caso di sold out, il consiglio è di tenere controllate con una certa frequenza le due schede prodotto (liscia e bundle) per approfittarne subito delle nuove disponibilità.