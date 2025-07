Lenovo Legion Go S al minimo storico: la console portatile scende a 499 euro

Amazon lancia uno sconto da minimo storico, degno dei Prime Day, per Lenovo Legion Go S: la nuova console portatile da gaming con Windows 11 è disponibile infatti a soli 499 euro invece di 629. Dotata di un ampio display touchscreen da 8 pollici e risoluzione HD e del nuovo processore AMD Ryzen Z2 Go ti permetterà di giocare in mobilità ai tuoi titoli preferiti, comprese le uscite di ultima generazione.

Le specifiche

Lenovo Legion Go S nasce per offrirti un’esperienza da PC da gaming in formato portatile. Abbiamo già accennato del display touchscreen e della potente piattaforma AMD Ryzen Z2 Go, ma adesso aggiungiamo anche la presenza di ben 16GB di RAM DDR5, del supporto al WiFi 6E, della SSD da 512GB espandibile e del sistema operativo Windows 11 Home già preinstallato per darti immediata compatibilità con le principali piattaforme di gioco: Xbox, Steam, Epic, GOG e così via.

A proposito, con l’acquisto della console avrai subito diritto a 3 mesi di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate: questo significa poter accedere, a configurazione terminata, a uno sconfinato catalogo di giochi pronti da installare senza costi aggiuntivi, comprese importantissime ultime uscite, i giochi Bethesda, i giochi Xbox e molto altro ancora.

Grazie alla batteria da 55,5 Whr con tecnologia di ricarica rapida potrai giocare a lungo e tornare subito in azione in un attimo. Windows 11 è poi integrato con la piattaforma personalizzata Legion Space per regolare in un attimo le impostazioni di alimentazione e mettere in ordine i tuoi giochi preferiti.

A questo prezzo è assolutamente un investimento che vale la pena fare: acquista adesso la nuova Lenovo Legion Go S a soli 499 euro invece di 629.