Il Game Boy di LEGO è su Amazon: risparmia col preordine

È disponibile per il preordine su Amazon la riproduzione a mattoncini LEGO in scala quasi 1:1 dello storico Game Boy. Un must have per tutti gli appassionati di retrogaming e per chi all’epoca ha avuto tra le mani la console portatile Nintendo. Si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito, vale a dire che se l’e-commerce proporrà uno sconto da qui al lancio (1 ottobre) sarà applicato in automatico.

Amazon lancia il preordine del LEGO Game Boy

Il set 72046, composto da 421 pezzi, è una fedele replica in cui ogni dettaglio è stato ricreato con cura, dai pulsanti A, B, SELECT e START alla rotella del volume, fino allo slot per le cartucce, con la possibilità di personalizzare il display grazie ai Game Pak intercambiabili ispirati a Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link’s Awakening, dotati di schermi lenticolari realistici. Sono inclusi il supporto che lo trasforma in un oggetto da collezione e istruzioni dettagliate. Scopri di più nella descrizione completa.

Non perdere l’occasione ed effettua il preordine su Amazon al prezzo minimo garantito. Come anticipato, qualsiasi eventuale sconto sarà applicato in automatico. Lo riceverai a inizio ottobre, nei giorni del lancio, con la consegna gratis.

Il nuovo set LEGO dedicato allo storico Nintendo Game Boy è in vendita al prezzo di 59,99 euro. Non fatichiamo a immaginare che diventerà presto un oggetto del desiderio per molti. Il rischio di trovarsi a fare i conti con un sold out è molto alto: per evitarlo, assicurati subito di poterci mettere le mani.