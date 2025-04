PlayStation Plus diventa più caro, ma non in Italia (per ora)

Sony ha appena annunciato un nuovo aumento di prezzo per il servizio PlayStation Plus. La buona notizia è che non interesserà l’Italia, quella cattiva è che da noi l’appuntamento con il rincaro è solo rimandato. In un primo momento, il ritocco vero l’alto interesserà alcuni paesi dell’America Latina.

Aumento di prezzo per PlayStation Plus

Più nel dettaglio, sono 15 i territori scelti: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay. Lì, a partire dal 16 aprile, sarà necessaria una spesa extra per attivare o rinnovare la sottoscrizione.

Tutte le tre formule di PlayStation Plus sono interessate: Essential, Extra e Plus Deluxe. Quest’ultima è disponibile nell’America Latina al posto della nostra Premium, distinguendosi per la mancanza dei giochi in streaming.

Vediamo di quantificare l’aumento di prezzo. Ragionando in valuta statunitense, si va da +10 a +18 dollari per i piani annuali. Insomma, una differenza non di poco conto per il portafoglio.

Come anticipato in apertura, non è dato a sapere se il rincaro arriverà a interessare anche l’Italia. Ricordiamo che da noi l’ultimo ritocco verso l’alto risale al settembre 2023.

Videogiocare costa di più: aspettando GTA 6

Sul fatto che il gaming stia diventando una passione sempre più costosa ci sono pochi dubbi. Un’ennesima dimostrazione è giunta con il recente annuncio di Switch 2. Oltre ad aver incrementato la spesa richiesta per la console (469 euro al day one) rispetto al modello precedente, Nintendo ha scelto di proporre l’edizione fisica di Mario Kart World a 90 euro, facendo così registrare un nuovo record.

E all’orizzonte c’è l’uscita di GTA 6, il titolo più atteso della stagione. L’hype è talmente elevato che potrebbe spingere il publisher Take-Two a prendere in considerazione i 100 dollari come prezzo di lancio, alzando ulteriormente l’asticella e invogliando le altre realtà del settore a replicare la mossa con i giochi AAA.