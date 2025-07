Netflix ha usato l'AI in questa serie: chi l'ha notato?

Anche Netflix ha iniziato a utilizzare l’AI per una delle sue serie. La piattaforma riconosce che questo ha davvero aiutato il team. E vista l’efficacia di questa tecnologia, non è difficile capire perché.

Oggi, scoprire un’azienda che utilizza l’intelligenza artificiale non è più una sorpresa. Bisogna dire che questa tecnologia sta diventando sempre più diffusa. E quasi tutti i settori. Anche Netflix si è unito al gruppo di coloro che sono convinti dell’utilità dell’AI. La piattaforma di streaming l’ha già integrata in una delle sue serie. Ammette che questa decisione è stata un vero successo.

Netflix utilizza per la prima volta l’AI in una serie TV

Netflix ha deciso di utilizzare l’AI per la prima volta ne L’Eternauta. Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie drammatica di fantascienza made in Argentina. La storia è tratta da un famoso fumetto firmato Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López. La serie è uscita su Netflix ad aprile. E per questo progetto, la piattaforma ha fatto ricorso all’intelligenza artificiale.

Quando si sente che Netflix ha utilizzato l’AI in questa serie, si potrebbe pensare che sia tutto falso. Ma non è così! Quello che abbiamo visto è il risultato di vere riprese. L’unica scena interessata dall’AI è il crollo di un edificio a Buenos Aires, in un episodio.

Ted Sarandos, co-amministratore delegato di Netflix, ha affermato che il risultato è stato sorprendente. Innanzitutto, il risultato è estremamente realistico. Al punto che nessuno si è reso conto che non si trattava di una vera e propria messa in scena. Inoltre, Sarandos ha dichiarato che il team ha risparmiato un sacco di tempo. Infatti, generare questa sequenza con l’AI è stato dieci volte più veloce rispetto agli effetti speciali tradizionali.

L’AI in una serie Netflix, non sarà l’ultima volta

È stata una grande prima per Netflix integrare immagini create dall’AI in una serie. E non sarà sicuramente l’ultima. Sarandos ha infatti svelato i progetti futuri. Ha spiegato come l’azienda intende utilizzare questa tecnologia in futuro.

Un annuncio che arriva subito dopo la pubblicazione degli ottimi risultati di Netflix per il secondo trimestre. Secondo lui, l’AI consente di migliorare la qualità dei film e delle serie Netflix.

Rimaniamo convinti che l’IA rappresenti un’incredibile opportunità per aiutare i creatori a realizzare film e serie di qualità migliore, e non solo meno costosi , ha dichiarato Sarandos agli analisti finanziari tramite The Hollywood Reporter.

L’AI mette a segno una nuova vittoria. E questo solleva non poche preoccupazioni sul suo impatto sulle nostre professioni. Perché se è più veloce, più efficiente e inevitabilmente meno costosa, le aziende non se la lasceranno sfuggire, giusto?