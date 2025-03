Bill Gates: solo 3 lavori saranno al sicuro dall'AI

Ci sarà ancora spazio per gli esseri umani nel mondo del lavoro di domani? Secondo Bill Gates, si prospettano grandi cambiamenti. A suo avviso, l’intelligenza artificiale è destinata a sostituire praticamente tutti, man mano che i modelli linguistici su larga scala diventeranno più sofisticati. Il cofondatore di Microsoft ritiene che due professioni siano particolarmente a rischio nell’immediato futuro.

Bill Gates: l’AI sostituirà gli umani in quasi tutti i lavori

Secondo Bill Gates, tra 10 anni l’AI potrebbe soffiare il posto a medici e insegnanti. Una cosa positiva, dal suo punto di vista, perché così anche nei paesi in via di sviluppo la gente avrebbe accesso a cure e istruzione. Chi ha una reale esperienza sul campo dovrebbe resistere ancora per un po’, ma lo scenario immaginato dal creatore di Microsoft non è dei più confortanti.

Nonostante tutto, crede ancora che gli esseri umani avranno un ruolo importante anche quando l’intelligenza artificiale sarà ovunque. Non è che spariremo del tutto, ma secondo lui in molti settori servirà semplicemente meno gente. Insomma, la sua è una visione realistica: né apocalittica né troppo rosea.

In una recente intervista con un professore di Harvard, Gates ha parlato dell’arrivo dell’era dell’intelligenza libera. Con questa espressione, si riferisce a un periodo in cui gli strumenti AI diventeranno ampiamente disponibili e alla portata di tutti, abbattendo barriere di accesso alla conoscenza e all’automazione. Secondo lui, la diffusione permetterà progressi significativi in molti settori, dall’istruzione alla sanità, migliorando la qualità della vita su scala globale. Un rischio che potrebbe aumentare con l’emergere della robotica.

Le professioni che resisteranno all’AI

Ci sono tuttavia tre occupazioni che probabilmente rimarranno essenzialmente umane nel lungo periodo. A suo modesto parere, si tratta degli esperti di energia, dei biologi e, cosa più sorprendente, degli sviluppatori. Sebbene l’intelligenza artificiale si stia gradualmente affermando come ausilio al coding, Bill Gates ritiene che l’uomo rimanga essenziale per individuare e correggere gli errori.

Chissà se nei prossimi anni Bill Gates avrà ancora questa visione sul ruolo degli esseri umani, soprattutto quando farà la sua comparsa l’AGI, perché ad arrivare, arriverà.