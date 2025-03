Nvidia rilascia GR00T N1, il modello AI per i robot umanoidi

Al GTC 2025 di San Jose Nvidia ha presentato GR00T N1, un modello AI che promette di rivoluzionare la robotica umanoide.

GR00T N1 di Nvidia, il “cervello” dei robot del futuro

GR00T N1 non è il solito modello AI specializzato in un singolo compito. No, lui è un “tuttofare”, un vero e proprio “generalista” addestrato su dati sintetici e reali. La sua forza? Un’architettura a doppio sistema ispirata al funzionamento del cervello umano.

Da un lato, il sistema “lento” è il “pensatore” del robot. È lui che analizza l’ambiente, interpreta le istruzioni e decide cosa fare. Dall’altro, il sistema “veloce” è il “braccio” del robot. Traduce il piano d’azione in movimenti concreti, dalla presa di un oggetto alle azioni più complesse.

Ma GR00T N1 non nasce dal nulla. È il frutto dell’evoluzione di Project GR00T, lanciato da Nvidia lo scorso anno. Se il “papà” era focalizzato sull’industria, il “figlio” allarga il suo raggio d’azione. Robot umanoidi di ogni forma e dimensione, ecco il suo territorio di caccia.

GR00T N1 di Nvidia sarà open source

Ma la vera notizia bomba è un’altra: GR00T N1 sarà open source. Nvidia non solo rilascerà il modello, ma anche framework di simulazione e strumenti per generare dati di addestramento. Un vero e proprio kit di sviluppo per aspiranti “creatori di robot”. Il gigante dei semiconduttori quindi vuole democratizzare la robotica umanoide. Renderla accessibile a chiunque abbia un po’ di competenze tecniche e tanta voglia di sperimentare. Un po’ come ha già fatto con le GPU per il gaming e l’AI.