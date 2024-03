Nvidia svela Project GR00T, l'AI multimodale per i robot umanoidi

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, non potrebbe essere più entusiasta dell’evoluzione della robotica: “Costruire modelli di base per robot umanoidi generici è uno dei problemi più eccitanti da risolvere oggi nell’intelligenza artificiale“. E l’azienda sembra decisa a diventare un attore chiave in questo settore.

Il progetto GR00T: un modello generale per i robot umanoidi

In occasione della conferenza annuale degli sviluppatori GTC, Nvidia ha presentato il suo nuovo progetto chiamato GR00T. Si tratta di una piattaforma AI che mira a diventare un modello generale per i robot umanoidi.

GR00T sfrutta un modello di apprendimento di base di uso generale che permette ai robot umanoidi di ricevere come input testi, discorsi, video o persino dimostrazioni dal vivo, ed elaborarli per intraprendere azioni generali specifiche. Questo progetto è stato sviluppato con l’ausilio degli strumenti della Isaac Robotic Platform di Nvidia, incluso un nuovo Isaac Lab dedicato all’apprendimento per rinforzo.

Tra le aziende partner che hanno già aderito al progetto troviamo 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics e XPENG Robotics. Si tratta di quasi tutti i principali produttori di robot umanoidi del momento, con alcune eccezioni di rilievo come Tesla.

L’obiettivo principale del Progetto GR00T è quello di accelerare lo sviluppo dei robot umanoidi attraverso la collaborazione con altri produttori nel settore. Geordie Rose, cofondatore e CEO di Sanctuary AI ha dichiarato: “L’AI incarnata non solo aiuterà ad affrontare alcune delle più grandi sfide dell’umanità ma creerà anche innovazioni che attualmente sono al di là della nostra portata o immaginazione“.

Isaac Manipulator e Isaac Perceptor: le nuove offerte di Nvidia per robot più abili

Per garantire che i robot umanoidi possano eseguire modelli multimodali complessi come GR00T, Nvidia ha lanciato la piattaforma di calcolo Jetson Thor per umanoidi. Basato sul SoC Thor dell’azienda, il computer comprende un cluster di CPU ad alte prestazioni e una GPU di nuova generazione basata sull’architettura Nvidia Blackwell con un motore transformer che offre 800 teraflops di prestazioni AI in virgola mobile a 8 bit.

Per dare vita al progetto GR00T, Nvidia ha utilizzato la propria Isaac Robotics Platform, che offre agli sviluppatori una potente piattaforma end-to-end per lo sviluppo, la simulazione e la distribuzione di robot dotati di intelligenza artificiale.

Oltre a queste funzionalità, la Isaac Robotics Platform si arricchisce di due offerte mirate ai casi d’uso: Isaac Manipulator e Isaac Perceptor. Il primo offre librerie accelerate dalla GPU e modelli di base dedicati per aiutare i produttori di bracci robotici a migliorare i loro prodotti con movimenti e destrezza all’avanguardia. Perceptor, invece, si occupa di guidare i robot in ambienti non strutturati grazie a capacità di visione multi-camera a 360 gradi, fornite da algoritmi accelerati basati sull’intelligenza artificiale per la percezione 3D e la visione surround.