Figure AI raccoglie 675 milioni per il robot umanoide Figure 01

Figure, una startup con sede a Sunnyvale, California, si occupa di costruire robot umanoidi per risolvere la carenza di manodopera in settori pesanti e manuali come i magazzini e la vendita al dettaglio. Ha appena annunciato di aver ottenuto un round di investimenti da 675 milioni di dollari da grandi nomi del settore tecnologico come Microsoft, OpenAI Startup Fund, NVIDIA, Jeff Bezos (tramite Bezos Expeditions), Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures e ARK Invest. Ora la bellezza di 2,6 miliardi di dollari – più di due volte e mezzo il valore di un unicorno.

Brett Adcock, amministratore delegato e fondatore di Figure, che in precedenza era a capo della startup aerospaziale Archer Aviation, ha scritto su X un thread in cui dice che il denaro aiuterà Figure ad “accelerare” la sua “timeline per il lancio commerciale dei robot umanoidi”, compresa “l’implementazione di più robot”.

Excited to share: Figure raises $675M at $2.6B Valuation + OpenAI & Figure signed a collaboration agreement to develop next generation AI models for robots Below are the details: pic.twitter.com/V57nn9P3oA — Brett Adcock (@adcock_brett) February 29, 2024

Una nuova collaborazione con OpenAI

Figure AI ha annunciato una collaborazione con OpenAI per integrare le capacità di intelligenza artificiale nello sviluppo di nuovi modelli che alimenteranno il sistema operativo dei robot umanoidi.

Lo scorso mese Figure ha presentato anche un prototipo del robot Figure 01 in grado di preparare il caffè utilizzando solo reti neurali addestrate su immagini. Ora, grazie ai modelli multimodali avanzati di OpenAI, le capacità di apprendimento automatico di Figure 01 potranno essere ulteriormente potenziate. L’obiettivo della partnership è esplorare il potenziale dei robot umanoidi dotati di AI per nuovi utilizzi nella vita quotidiana.

Figure AI sigla accordi con BMW e altre big tech

Il mese scorso, Figure ha anche annunciato di aver fatto un accordo con la casa automobilistica BMW Manufacturing per sviluppare e mettere i robot della prima negli impianti e nelle strutture di produzione automobilistica della seconda.

Il sostegno di nomi così importanti e famosi del settore tecnologico e automobilistico mostra come Figure, fondata solo 21 mesi fa da ex lavoratori di Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind e Archer Aviation, stia impressionando gli operatori dei settori vicini con la sua tecnologia e la sua tabella di marcia.

Figure sembra anche essere sulla buona strada per competere con Tesla e il suo robot umanoide Optimus, oltre che con startup meno note ma comunque ben posizionate come Agility Robotics dell’Oregon, che ha fatto una partnership con Amazon per testare il suo robot umanoide, “Digit”, da usare per muovere e preparare i pacchi nei magazzini.