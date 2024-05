Come creare diagrammi con l'intelligenza artificiale

Gli strumenti AI offrono la possibilità di accelerare una vasta gamma di attività e di operare in svariati settori, come la generazione di immagini, l’editing video, le trascrizioni, i riassunti e anche la creazione di diagrammi di flusso. Infatti, sfruttando diverse piattaforme e combinando l’ingegno umano è possibile generare un diagramma di flusso ottimale, che risulta simile a quello disegnato a mano. Tuttavia, è fondamentale conoscere i metodi e gli strumenti appropriati da utilizzare. Nella pratica, si può iniziare con ChatGPT per generare la struttura logica del diagramma per poi sfruttare Excalidraw, uno strumento di disegno basato su web, per la creazione visiva dei diagrammi. Un approccio combinato che permette di ottenere risultati ottimali, risparmiando tempo e sforzo.

ChatGPT: l’alleato numero uno per qualsiasi attività

ChatGPT è uno strumento AI che si presenta come il supporto ideale per la creazione di diagrammi di flusso, consentendo di ottenere una prima parte del lavoro in poco più di un minuto. A seconda di ciò che si desidera realizzare, sarà sufficiente guidare ChatGPT attraverso un prompt specifico, che varierà a seconda del compito e dell’obiettivo finale.

La realizzazione di un diagramma di flusso partendo da ChatGPT, simile a quello disegnato a mano, è solo l’inizio. Infatti, dopo aver ottenuto un primo resoconto con ChatGPT, si è ancora lontani dalla vera e propria realizzazione del diagramma. Per questo, è possibile sfruttare nuovamente ChatGPT per trasformare l’albero logico in qualcosa di più specifico, come ad esempio la creazione di un codice Mermaid. Successivamente, si può connettere il prompt sulla piattaforma Excalidraw per la visualizzazione finale del diagramma. Questo processo consente di combinare l’efficienza dell’AI con la precisione del disegno manuale

Come creare il codice Mermaid con ChatGPT

Certamente, il lavoro può risultare complesso, ma con l’ausilio di ChatGPT, gli ostacoli tra l’idea e la generazione si riducono notevolmente. Ancora una volta, grazie al chatbot OpenAI, è possibile, con un semplice prompt, generare il codice Mermaid in modo rapido e preciso. Inoltre, se la richiesta della generazione del codice Mermaid avviene nella stessa conversazione, il processo è ancora più veloce.

In pochi secondi, ChatGPT fornirà una risposta precisa e dettagliata con il codice necessario per generare il vero e proprio diagramma in Excalidraw. Nella pratica, una volta ottenuto il codice basterà copiarlo dal chatbot di OpenAI alla piattaforma Excalidraw. A questo punto, sarà sufficiente incollare il codice sulla seconda piattaforma, in breve è necessario:

Generare il codice Mermaid utilizzando un prompt specifico in ChatGPT;

Copiare il codice fornito da ChatGPT;

Accedere alla piattaforma Excalidraw;

Incollare il codice precedentemente copiato.

Seguendo questi passaggi, sarà possibile creare un diagramma di flusso dettagliato e preciso.

Come generare il diagramma in Excalidraw

Sfruttare l’AI è la scelta giusta per creare un diagramma di flusso in un tempo ridotto, ma con risultati soddisfacenti. Come visto nei passaggi precedenti, ChatGPT si rivela un alleato di prim’ordine, veloce, rapido e diretto. Dopo aver ottenuto il codice necessario, è possibile accedere a Excalidraw, un’interfaccia veloce e pratica che permette di generare e creare il proprio diagramma di flusso. Si può selezionare l’icona sulla barra degli strumenti con il logo AI e, tra le diverse opzioni, scegliere “Mermaid to Excalidraw”.

Una volta aperta la pagina, si può eliminare il testo di esempio e copiare il codice generato da ChatGPT. Se il processo procede come previsto, sarà possibile visualizzare il proprio diagramma di flusso. In caso di errori, è possibile tornare su ChatGPT per capire dove si è verificato l’errore o creare un nuovo codice fino a ottenere il risultato desiderato. Questo processo, sebbene possa richiedere una revisione per alcuni dettagli, riduce notevolmente il lavoro, velocizzando le attività più noiose e spesso che tolgono tempo prezioso. Sicuramente, è un ottimo punto di partenza. Ovviamente, ChatGPT e Excalidraw non sono le uniche piattaforme presenti. FigJam è uno strumento ideale per generare diagrammi di flusso, con diverse funzionalità AI.

I vantaggi dell’AI per creare un diagramma di flusso

L’intelligenza artificiale rappresenta indubbiamente un alleato fondamentale per accelerare attività come la creazione di un diagramma di flusso. Per un lavoro ottimale, è particolarmente utile, soprattutto durante l’utilizzo di ChatGPT, inserire il prompt corretto, verificare eventuali errori e gestire al meglio i diversi output.

Nonostante la rapidità dell’AI, è essenziale non perdere di vista l’obiettivo finale. Pertanto, anche un processo rapido e veloce deve essere sempre accompagnato da un controllo accurato di tutti i processi. Anche nella fase successiva, per la realizzazione del codice, può essere necessario richiedere a ChatGPT una verifica del codice, soprattutto in caso di errori sulla piattaforma come Excalidraw. In ogni caso, il tempo necessario per la verifica e il miglioramento non ha nulla a che vedere con le diverse ore che sarebbero necessarie se il lavoro dovesse essere fatto interamente a mano, soprattutto nel caso in cui sia necessario lavorare con un flusso più complesso. La velocità dell’AI permette non solo di ottimizzare il tempo, ma anche di esplorare nuove idee e trovare ispirazioni. Certamente, non tutto ciò che luccica è oro, è spesso necessario testare i vari procedimenti e un risultato ottimale non è assicurato al primo tentativo. Per questo motivo, è importante gestire le risorse e capire come guidare l’intelligenza artificiale e le altre piattaforme per ottenere un risultato ottimale, come un buon diagramma di flusso.