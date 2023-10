Amazon sostituirà il suo personale con robot instancabili

Amazon è una delle più grandi aziende di e-commerce al mondo, che vende online una vasta gamma di prodotti. Per gestire le sue operazioni, ha bisogno di molti lavoratori che si occupano di preparare gli ordini, imballare le merci, spedire i pacchi e altre mansioni.

I suoi dipendenti si lamentano spesso delle condizioni di lavoro difficili e stressanti. Per questo motivo, Amazon ha iniziato a usare dei robot per automatizzare alcune delle sue attività.

Ad esempio, l’azienda ha dei robot su ruote che si muovono nei suoi magazzini e trasportano le merci da una parte all’altra. Questo permette di velocizzare il processo di preparazione degli ordini e di ridurre gli errori umani. Inoltre, Amazon ha dei droni che consegnano i pacchi in alcune zone degli Stati Uniti, dove la legislazione lo consente. Questo permette di evitare il traffico e di raggiungere i clienti più rapidamente.

Ma il colosso dell’e-commerce non si ferma qui. L’anno scorso, l’azienda ha annunciato di aver iniziato a sperimentare un braccio robotico gigante in grado di raccogliere gli articoli. Questo braccio robotico, dotato di una pinza in grado di afferrare gli oggetti senza danneggiarli o farli cadere. Inoltre, l’azienda sta esplorando le possibilità della robotica umanoide, cioè dei robot che hanno una forma simile a quella degli esseri umani. Questi robot potrebbero essere in grado di svolgere compiti più complessi e variabili, come aprire le scatole, piegare i vestiti, usare gli strumenti e altre attività che richiedono destrezza e flessibilità.

Amazon sta quindi cercando di automatizzare ulteriormente le sue operazioni usando dei robot sempre più avanzati e intelligenti. Questo potrebbe avere dei vantaggi per l’azienda in termini di efficienza, qualità e risparmio. Ma potrebbe anche avere degli svantaggi per i lavoratori umani, che potrebbero perdere il loro posto di lavoro o dover competere con i robot. Inoltre, potrebbe avere delle implicazioni etiche, sociali e legali per la società nel suo complesso.

Amazon scommette su Digit, il robot umanoide per aiutare i dipendenti nei magazzini

Il cuore di questo approccio è un nuovissimo prototipo di robot chiamato Digit, che ha due braccia, due gambe e una testa, e può camminare, trasportare e manipolare gli oggetti. Digit è stato creato da Agility Robotics, una società in cui Amazon ha investito. L’azienda sostiene che Digit è progettato per “lavorare collaborativamente” con i dipendenti, non per sostituirli.

Amazon sta già sperimentando Digit in alcuni dei suoi centri logistici negli Stati Uniti, dove il robot svolge alcune attività come il riciclaggio delle casse di raccolta, il prelievo degli articoli dagli scaffali e il riempimento dei contenitori. Queste sono attività ripetitive e monotone che possono essere faticose e stressanti per i dipendenti umani. Con l’aiuto di Digit, i lavoratori possono concentrarsi su compiti più creativi e gratificanti, come la gestione dei clienti, la risoluzione dei problemi e la manutenzione dei robot.

Amazon afferma che il suo obiettivo con questa iniziativa innovativa è “liberare i nostri dipendenti, dando loro l’opportunità di servire meglio i nostri stimati clienti”. In altre parole, l’azienda vuole migliorare l’efficienza, la qualità e la sicurezza delle sue operazioni, riducendo al contempo i costi e i rischi di infortuni. Secondo il gigante dell’e-commerce, l’introduzione di Digit potrebbe creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nel campo della robotica e dell’ingegneria.

Digit, il robot umanoide che divide l’opinione pubblica

Tuttavia, non tutti sono convinti dei benefici di Digit. Alcuni critici temono che il robot possa ridurre la domanda di lavoro umano nei magazzini di Amazon, o che possa competere con i dipendenti per le promozioni e le retribuzioni. Alcuni si chiedono anche quali siano le implicazioni etiche, sociali e legali dell’uso di robot umanoidi in ambienti di lavoro. Ad esempio, quali sono i diritti e le responsabilità dei robot? Come si regola la loro interazione con gli esseri umani? Come si proteggono i dati e la privacy dei dipendenti e dei clienti?

Queste sono alcune delle domande che emergono dal progetto con Digit. Per ora, il robot è ancora in fase di test e non è chiaro quando o se sarà implementato su larga scala. Ma è evidente che Amazon sta cercando di essere all’avanguardia nel campo della robotica, e che questo potrebbe avere un impatto significativo sul futuro del lavoro e della società.