Il cofondatore di Instagram passa ad Anthropic per sfidare OpenAI

Mike Krieger, uno dei cofondatori originali di Instagram insieme a Kevin Systrom, ha annunciato il suo ingresso in Anthropic, la startup che ha sviluppato Claude 3, una famiglia di modelli linguistici avanzati. In un post su LinkedIn, Krieger ha motivato la sua scelta spiegando l’entusiasmo per il potenziale di Claude 3. Secondo lui questa tecnologia AI, se integrata in prodotti con le giuste funzionalità, può consentire a più persone di innovare più velocemente e a costi inferiori.

Perché Anthropic ha assunto Krieger?

Anthropic ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Mike Krieger, evidenziando in un post sul blog la sua esperienza nello sviluppo di prodotti di successo. Krieger, infatti, ha portato Instagram ad oltre 1 miliardo di utenti, costruendo un grande team di ingegneri. Anthropic punta a raggiungere gli stessi risultati con i suoi modelli AI.

L’AD Dario Amodei ha apprezzato l’arrivo di Krieger, sottolineando la sua capacità di creare prodotti e interfacce intuitive. Questo sarà prezioso per sviluppare nuovi modi di interagire con i modelli linguistici Claude, in particolare nell’ambito lavorativo. L’esperienza di Krieger aiuterà Anthropic a competere con colossi come OpenAI.

La concorrenza con OpenAI

L’ingresso di Mike Krieger in Anthropic avviene in un momento di competizione serrata nel campo delle startup di intelligenza artificiale. All’inizio dell’anno, infatti, l’azienda aveva presentato Claude 3, tra cui il modello Claude Opus, il più potente al mondo per un breve periodo.

Tuttavia OpenAI ha rapidamente contrastato Anthropic rilasciando GPT-4 Turbo e GPT-4o, superiori a Claude 3. Ora Anthropic è di nuovo sulla difensiva, con OpenAI e Google alle calcagna. L’esperienza di Krieger quindi, sarà preziosa per aiutare Anthropic a stracciare la concorrenza in questo scenario altamente competitivo, mentre cerca di attrarre utenti, sviluppatori e investimenti per i suoi prodotti basati su Claude 3.

La reazione positiva del team di Anthropic

Nonostante la pressione competitiva, la reazione iniziale dello staff di Anthropic all’assunzione di Krieger sembra essere positiva. Alex Albert, membro del team per le relazioni con gli sviluppatori, ha paragonato l’atmosfera in Anthropic alla scena dell’allenamento in Rocky 2, suggerendo che l’azienda sia pronta a rialzarsi e vincere dopo aver subito una sconfitta, proprio come il protagonista del film.