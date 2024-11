Radio sostituisce i conduttori con l'AI: è un flop, anzi un disastro

Quando si dice “false partenze”… In Polonia, Radio Cracovia ha pensato bene di sostituire i suoi conduttori umani con l’intelligenza artificiale. Per attirare i giovani ascoltatori, infatti, l’emittente si è affidata a tre conduttori AI con uno stile “Gen Z”.

L’inizio è stato sorprendente. Il pubblico, di solito esiguo, è arrivato a 8.000 persone, probabilmente incuriosito dalla scelta. Ma le cose sono rapidamente sfuggite di mano.

Conduttori AI: un flop per Radio Cracovia

La decisione di Radio Cracovia ha scatenato un acceso dibattito in Polonia. Molti erano preoccupati per l’impatto dell’AI sull’occupazione. I critici hanno accusato Mariusz Marcin Pulit, il caporedattore, di “sacrificare gli esseri umani sull’altare della tecnologia“: A sua discolpa, Pulit ha affermato di non aver voluto sostituire il suo staff con avatar AI. Tuttavia, le sue azioni hanno dimostrato il contrario. Così la polemica ha continuato a montare.

L’annuncio di un’intervista unica con la poetessa Wisława Szymborska ha finito poi per amplificare la polemica. Sebbene la Szymborska sia morta nel 2012, Radio Cracovia ha simulato questa intervista utilizzando l’intelligenza artificiale. Anche il conduttore che ha condotto la conversazione era virtuale.

Questo ha scioccato gli ascoltatori. Lukasz Zaleski, un conduttore che è stato licenziato, ha espresso la sua frustrazione: “Le discussioni approfondite sono state sostituite da simulazioni fuorvianti”, ha denunciato. Insomma, si è trattato di un tentativo alquanto maldestro per cavalcare l’hype generato dall’AI.

Avatar AI controversi

Anche l’introduzione di avatar AI ha suscitato forti critiche. Uno dei presentatori virtuali, Alex Szulc, è stato descritto come non-binario e socialmente impegnato. In seguito alle reazioni di alcuni attivisti LGBTQ, l’emittente ha rimosso i riferimenti al genere di Alex, ma la cosa ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Anche i sostenitori dell’AI hanno criticato la mossa di Radio Cracovia. Il ministro della Digitalizzazione, Krzysztof Gawkowski, ha espresso chiaramente le sue preoccupazioni. A suo avviso, l’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio delle persone, non sostituirle. Altri membri del governo hanno condiviso questa opinione. Molti hanno accusato l’emittente di aver eliminato il “fattore umano” dalla radio. Questo ha messo ancora più sotto pressione Pulit.

Un fallimento che fa pensare

Sotto il fuoco dei critici, Pulit ha infine interrotto il programma condotto dall’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, ha difeso la sua scelta. Ha definito se stesso e il suo team come dei “pionieri” della tecnologia. E ha aggiunto: “Il destino dei pionieri è spesso difficile“. Il suo messaggio suona decisamente come una giustificazione. Tuttavia, per molti questo esperimento rimarrà un clamoroso fallimento.