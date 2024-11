Apple ha eliminato sketch da Image Playground

Apple ha a quanto pare deciso di eliminare definitivamente uno stile generativo per Image Playground, una delle più interessanti novità di Apple Intelligence. Il riferimento è a sketch. La versione dell’app disponibile nelle beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 offre infatti solo le opzioni di stile animazione e illustrazione.

Apple: addio allo stile sketch in Image Playground

Al momento, sia ben chiaro, non si tratta di un dato ufficiale, ma a far aumentare la convinzione che questa decisione possa essere definitiva lo evidenzia il fatto che il colosso di Cupertino ha rimosso anche la descrizione dello stile in questione dalla pagina dell’app Image Playground su App Store in cui l’opzione sketch veniva definita nel seguente modo “lo stile Sketch altamente dettagliato e accademico produce splendidi disegni su sfondi semplici”.

Le uniche descrizioni che continuano a essere disponibili sono infatti quelle per gli stili animazione e illustrazione, così descritti: “Lo stile di animazione offre un look stravagante da cartone animato 3D con personaggi espressivi e ambienti cinematografici. Lo stile dell’illustrazione è definito da contorni forti, forme semplici e colori audaci, fornendo composizioni edificanti e giocose”.

La pagina Web ufficiale di Apple dedicata alle funzionalità di Apple Intelligence continua tuttavia a includere sketch tra gli stili offerti, ma probabilmente questi riferimenti saranno rimossi nelle settimane a venire, prima che vengano rilasciate le versioni definitive di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2.

Al momento, non ci sono informazioni sulle motivazioni che potrebbero aver spinto Apple a decidere di mettere da parte lo stile sketch, in special modo considerando il suo potenziale per generare immagini dettagliate e artistiche diverso dalle oltre opzioni.