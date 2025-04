Come usare Perplexity AI, 7 prompt indispensabili

Perplexity AI sta rapidamente guadagnando terreno accanto a ChatGPT e Gemini, affermandosi come chatbot di riferimento per ricerche istantanee, informazioni in tempo reale e approfondimenti tematici. Con il recente lancio dell’app su iOS, l’integrazione di questo strumento nella routine quotidiana è diventata ancora più fluida e naturale.

Perplexity: un nuovo protagonista nel panorama dei chatbot AI

Ciò che contraddistingue Perplexity è il suo approccio alle risposte: dirette e conversazionali, ma soprattutto sintetizzate da fonti diverse e verificabili. A differenza dei motori di ricerca tradizionali che offrono semplicemente elenchi di link, Perplexity fornisce informazioni già elaborate e contestualizzate.

La citazione puntuale delle fonti rappresenta un elemento fondamentale per la credibilità dello strumento. Non solo si sa da dove provengono le informazioni, ma è possibile approfondire autonomamente e verificare i fatti quando necessario. La capacità di Perplexity di fornire risposte concise ma complete lo rende uno strumento affidabile per diverse esigenze. Si può utilizzare sia autonomamente che in combinazione con altri chatbot, sfruttando al meglio le peculiarità di ciascuno.

Ecco 7 modalità d’uso di Perplexity particolarmente efficaci

1. Notizie in pillole

Prompt: “Riassumi le ultime notizie su [argomento].”

Per sapere cosa succede dall’altra parte del mondo o tenersi aggiornati sui propri interessi, questo prompt è una vera ancora di salvezza. In un attimo, Perplexity prepara un riassunto perfetto, con tanto di link per saperne di più se si vuole approfondire l’argomento. È come un telegiornale personalizzato.

2. Tendenze in tempo reale

Prompt: “Quali sono le attuali tendenze di mercato nel settore [nome settore]?”

In qualsiasi ambito lavorativo, essere sempre sul pezzo è fondamentale. E con questo prompt, si può avere il polso della situazione in tempo reale. Che si tratti di novità nel proprio campo o di tecnologie emergenti, Perplexity permette di essere sempre aggiornati sui trend del momento.

3. Pianificazione di viaggi

Prompt: “Pianifica un itinerario di 3 giorni a [destinazione], includendo attrazioni imperdibili e cucina locale.”

Pianificare una fuga tra gli impegni lavorativi e familiari può trasformarsi in un’impresa estenuante. Perplexity, però, riesce a semplificare tutto, rendendo la pianificazione un’esperienza quasi piacevole. Ad esempio, basta chiedere di pianificare un weekend a Roma con i bambini, e lui proporrà un itinerario personalizzato che bilancia il fascino storico della Città Eterna con attività adatte ai più piccoli. La mattina ai Musei Vaticani con un tour studiato per famiglie, il pomeriggio a Villa Borghese dove noleggiare una barchetta nel laghetto, la sera a gustare gelato artigianale davanti alla Fontana di Trevi illuminata.

Oppure si può chiedere della Roma gastronomica autentica, lontano dai turisti per osterie nascoste a Testaccio, mercati rionali come quello di Campo de’ Fiori nelle prime ore del mattino, e dove assaggiare i migliori carciofi alla giudia nel quartiere ebraico. In pochi istanti, quello che sembrava complicato diventa un programma entusiasmante, cucito su misura per i propri gusti e necessità.

Non serve più consultare decine di blog di viaggio o forum per scoprire che il Pantheon è gratuito solo in determinati orari o che la Galleria Borghese richiede prenotazione con anticipo. Queste informazioni pratiche vengono sintetizzate insieme alle attrazioni principali, creando un piano realistico che considera tempi di spostamento e orari di apertura.

4. Semplificazione

Prompt: “Spiega [concetto complesso] in parole semplici.”

Imparare è più facile che mai, grazie all’AI. Con Perplexity, concetti che un tempo sembravano riservati agli esperti sono ora alla portata di tutti. Il segreto? La capacità di scomporre concetti complessi in argomenti più digeribili.

Ad esempio, invece di presentare la relatività generale di Einstein come un blocco monolitico di equazioni intimidatorie, Perplexity parte dalle basi. Può illustrare prima l’idea fondamentale della curvatura dello spazio-tempo con analogie intuitive, per poi introdurre gradualmente i concetti matematici sottostanti.

Questo metodo si avvicina incredibilmente allo scaffolding, una strategia di apprendimento in cui un esperto aiuta gradualmente chi è meno esperto a diventare autonomo. Perplexity applica lo stesso principio. Adatta le sue spiegazioni al livello di familiarità dell’utente con l’argomento, senza risultare né troppo semplicistico per chi ha già una base, né troppo complicato per chi parte da zero.

Un altro punto di forza è la capacità di modulare l’informazione in base ai diversi stili di apprendimento. Quando si affrontano concetti complessi, come quelli scientifici, Perplexity può offrire sia una spiegazione testuale chiara sia analogie visive che rendono il concetto più immediato. In questo modo, soddisfa sia chi preferisce leggere sia chi apprende meglio attraverso immagini e metafore

5. Prendere decisioni

Prompt: “Confronta i pro e i contro di [prodotto/servizio] vs. [prodotto/servizio].”

A tutti è capitato almeno una volta di trovarsi bloccati davanti a una scelta difficile, incapaci di decidere per paura di sbagliare. Per fortuna Perplexity può dare una mano in queste situazioni di dubbio amletico. Confronta per noi caratteristiche, prezzi, opinioni degli utenti e molto altro, permettendo di valutare con calma ogni aspetto importante. Così si può finalmente prendere una decisione senza quell’angosciante domanda che frulla nella testa: “Non starò facendo una cavolata pazzesca?”

6. Brainstorming

Prompt: “Genera idee di contenuto per [argomento o nicchia].”

Quando si ha bisogno di idee, Perplexity può diventare un partner creativo eccezionale. Che si tratti di sviluppare un articolo professionale o di inventare un pomeriggio stimolante con i bambini, questo strumento offre un flusso inesauribile di spunti.

A differenza del classico brainstorming in solitaria, dove si rischia di rimanere intrappolati nei propri schemi mentali ricorrenti, l’approccio di Perplexity introduce prospettive inaspettate e collegamenti non ovvi. Per un articolo sul cambiamento climatico, ad esempio, potrebbe suggerire punti di vista che esplorano l’impatto sulla migrazione delle api, le conseguenze economiche sulla produzione vinicola, o il rapporto tra riscaldamento globale e architettura sostenibile.

Il vero valore aggiunto sta nella capacità di personalizzare questi spunti. Se si specifica che si sta cercando attività artistiche per bambini di 6-8 anni utilizzando materiali riciclati, si riceverà idee su misura per questa fascia d’età, con progetti realizzabili e istruzioni adeguate. Ad esempio, si potrebbe scoprire come trasformare vecchi CD in mosaici luccicanti, creare strumenti musicali da contenitori di yogurt, o realizzare un terrario in miniatura dentro una bottiglia di plastica.

7. Gestione delle attività

Prompt: “Quali sono le best practice per [compito o obiettivo]?”

Quante volte sarà capitato di avere un compito da svolgere e non sapere da che parte cominciare? Ecco, Perplexity AI può diventare un alleato prezioso. Basta chiedere consigli su come procedere al meglio e lui può guidare passo dopo passo, con suggerimenti pratici e affidabili.