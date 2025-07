Collega tutto con un solo accessorio: l’hub USB-C ideale per MacBook ora costa pochissimo

Questo hub USB-C 8-in-2 è stato pensato principalmente per MacBook Pro e Air, solitamente carenti dal punto di vista delle interfacce, ma in realtà va bene per qualsiasi laptop o PC di ultima generazione allo scopo di espanderne le porte a disposizione. In ogni caso, grazie a questo accessorio potrai finalmente collegare tutto ciò che vuoi a soli 21,24 euro: un prezzo ridicolo per le comodità che offre.

Basta dunque collegarlo per trovarti di fronte a una postazione completa, pronta a tutto. Potrai finalmente collegare un secondo schermo tramite la porta HDMI 4K, ma anche sfruttare la porta Thunderbolt per trasferimenti velocissimi. Non manca poi una porta Power Delivery fino a 100W per mantenere in carica il MacBook mentre sfrutti l’accessorio.

In più, ecco due porte USB 3.0 ideali per periferiche esterne come hard disk, pen drive, tastiere, mouse e una porta USB 2.0 per dispositivi meno esigenti. Ancora, il lettore di schede SD/TF è ideale se lavori con foto o con i video e puoi importare centinaia di file in pochi secondi alla velocità massima di 104 MB al secondo.

Completamente plug and play, nel senso che lo colleghi e inizia subito a funzionare senza bisogno di driver o installazione, grazie al formato compatto lo infili in borsa per portarlo sempre insieme al tuo laptop. Acquistalo ora a soli 21,24 euro su Amazon.