Mouse wireless ProtoArc Trackball: niente fatica e ottimo prezzo

Per chi lavora al computer o ci passa diverso tempo ogni giorno sicuramente avere un mouse wireless ergonomico fa una notevole differenza. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. In questo momento su Amazon puoi acquistare il mouse wireless ProtoArc Trackball a soli 44,49 euro, invece che 54,49 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Potrai quindi beneficiare di uno sconto di 10 euro per ottenere un ottimo mouse senza fili che garantisce una straordinaria comodità e abbatte drasticamente l’affaticamento. È rapido, a tasti silenziosi e garantisce una connessione estremamente versatile con i tuoi dispositivi.

ProtoArc Trackball: il mouse wireless super ergonomico

Grazie alla trackball il ProtoArc offre un tracciamento fluido e preciso che ti consente di evitare di muovere il braccio per spostare il cursore, questo garantisce un minore affaticamento. Inoltre ha un design ergonomico e quindi il braccio, il polso e la mano rimarranno in una posizione più naturale. I pulsanti sono abbastanza silenziosi, hanno un’ottima risposta e ce ne sono diversi per avere tutte le scorciatoie di cui hai bisogno.

Gode di una connessione multidispositivo, fino a tre in contemporanea, e potrai collegarlo sia in modalità Bluetooth che in modalità wireless con il ricevitore. Ha 5 livelli DPI tra cui scegliere, che vanno da 200 a 1600, consentendoti così di modificare velocemente e in modo semplice la sensibilità del cursore. È compatibile sia con i dispositivi Windows che con il dispositivo MacOs. E poi gode di un’ottima batteria in grado di garantire oltre 300 giorni in standby e una ricarica completa in poco più di 3 ore.

Davvero una promozione sensazionale e per non rischiare di perderla devi essere rapido. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo mouse wireless ProtoArc Trackball a soli 44,49 euro, invece che 54,49 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.