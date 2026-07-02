ASUS NUC 16 Pro: nuovo mini PC con Intel Core Ultra Series 3

ASUS ha annunciato un nuovo mini PC che può essere sfruttato per l’esecuzione locale dei modelli AI. Il NUC 16 Pro integra i recenti processori Intel Core Ultra Series 3, quindi è un Copilot+ PC. Può essere già acquistato in Italia presso gli ASUS Gold Store. Sono disponibili due modelli barebone (senza RAM, SSD e sistema operativo).

ASUS NUC 16 Pro: specifiche e prezzo

Il NUC 16 Pro ha un telaio da 0,7 litri con dimensioni di 144x117x42 millimetri e peso di 730 grammi. Può essere aperto senza utensili, quindi l’installazione e sostituzione di memoria e storage è piuttosto semplice e veloce. ASUS offre configurazioni con processori Intel Core Ultra Series 3 fino al Core Ultra X9 388H. In Italia sono disponibili due versioni con processori Core Ultra 5 325 e Core Ultra 7 356H.

Queste sono le altre specifiche: due slot CSO-DIMM per memoria LPDDR5x fino a 128 GB, due slot per SSD PCIe 4.0/5.0 x4 M.2 2280 fino a 8 TB, doppio controller 2.5G Ethernet, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Frontalmente ci sono tre porte USB 3.2 Gen2 10G (due Type-A e una Type-C). Sul retro ci sono due porte Thunderbolt 4 (Type-C), due porte USB 3.2 Gen2 (Type-A), due uscite HDMI 2.1 e due porte 2.5G Ethernet.

Il NUC 16 Pro può essere usato sulla scrivania oppure fissato al monitor tramite supporto VESA. I processori Intel offrono prestazioni fino a 180 TOPS. Possono essere quindi utilizzati per eseguire le funzionalità AI di Windows 11 oppure per le applicazioni agentiche, tra cui OpenClaw.

In Italia sono disponibili solo configurazioni barebone. Gli utenti devono aggiungere RAM, SSD e sistema operativo (Windows 11 o Linux). I prezzi sono 649,99 euro (Intel Core Ultra 5 325) e 799,99 euro (Intel Core Ultra 7 356H).