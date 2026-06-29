 GXTrust 1108 Vylax, l'ottimo Mouse Gaming Wireless a 15€ su Amazon
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GXTrust 1108 Vylax, l'ottimo Mouse Gaming Wireless a 15€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un ottimo mouse gaming wireless e vuoi spendere poco il GXTrust 1108 Vylax in offerta a 14,99€ su Amazon è perfetto.
GXTrust 1108 Vylax, l'ottimo Mouse Gaming Wireless a 15€ su Amazon
Tecnologia PC Hardware
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Oggigiorno per vivere un’esperienza videoludica eccellente con il tuo fidato computer non è necessario spendere una fortuna. Infatti, GXTrust 1108 Vylax è un ottimo mouse da gaming wireless di buona qualità che costa decisamente poco, questo grazie anche a una sorprendente offerta disponibile sulla piattaforma del re dello shopping online. Acquistalo a soli 14,99 euro su Amazon! Lo trovi in promozione al 25% di sconto proprio adesso, ma sta andando a ruba.

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Con Amazon Prime non solo hai la consegna gratuita inclusa, ma puoi anche decidere di provare il prodotto e alla fine renderlo. Quindi non perdi nulla. Se proprio non ti piacerà potrai richiedere un reso gratuito entro i giorni disponibili. Tuttavia, siamo certi rimarrai estremamente soddisfatto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo mouse da gaming wireless è davvero un dispositivo interessante per chi cerca il risparmio senza rinunciare alle prestazioni.

GXTrust 1108 Vylax Mouse Gaming Wireless Ricaricabile, 80 Ore di Autonomia, 800-4800 DPI, Illuminazione LED, Ricevitore USB Riponibile, 6 Pulsanti, Mouse Senza Fili RGB per Computer Laptop, Nero

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Grazie a questo mouse ti godi la massima libertà perché è senza cavi che ti trattengono o ti limitano nei movimenti, ma senza perdere in precisione e controllo. Infatti, grazie alla possibilità di programmare e regolare la velocità da 800 a 4800 DPI potrai giocare al meglio sia un RPG che uno sparatutto in prima persona. Non dovrai tu adattarti a lui, ma sarà lui ad adattarsi a te. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

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Con 6 pulsanti programmabili, 4 diverse opzioni di luci LED e una batteria da 80 ora di gioco con una sola ricarica, questo mouse da gaming wireless è davvero un gioiellino. Acquista il GXTrust 1108 Vylax a soli 14,99 euro su Amazon!

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 giu 2026
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