GXTrust 1108 Vylax, l'ottimo Mouse Gaming Wireless a 15€ su Amazon

Oggigiorno per vivere un’esperienza videoludica eccellente con il tuo fidato computer non è necessario spendere una fortuna. Infatti, GXTrust 1108 Vylax è un ottimo mouse da gaming wireless di buona qualità che costa decisamente poco, questo grazie anche a una sorprendente offerta disponibile sulla piattaforma del re dello shopping online. Acquistalo a soli 14,99 euro su Amazon! Lo trovi in promozione al 25% di sconto proprio adesso, ma sta andando a ruba.

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Grazie a questo mouse ti godi la massima libertà perché è senza cavi che ti trattengono o ti limitano nei movimenti, ma senza perdere in precisione e controllo. Infatti, grazie alla possibilità di programmare e regolare la velocità da 800 a 4800 DPI potrai giocare al meglio sia un RPG che uno sparatutto in prima persona. Non dovrai tu adattarti a lui, ma sarà lui ad adattarsi a te. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Con 6 pulsanti programmabili, 4 diverse opzioni di luci LED e una batteria da 80 ora di gioco con una sola ricarica, questo mouse da gaming wireless è davvero un gioiellino. Acquista il GXTrust 1108 Vylax a soli 14,99 euro su Amazon!