Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II a meno di 20€ su Amazon

Realizza la tua scrivania tech senza spendere una fortuna! Scegli Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II in offerta su Amazon a meno di 20 euro. Sembra proprio che il Prime Day non sia terminato veramente. Cosa stai aspettando? Aggiungi al carrello questo set in promozione a soli 19,59 euro e conferma l’ordine per fare l’affare del giorno. Si tratta di un’occasione unica imperdibile da completare prima che sia troppo tardi.

Questo set di altissima qualità è la soluzione definitiva per produttività e intrattenimento da collegare al tuo computer, sia esso desktop o portatile. Grazie ai tasti con profilo ribassato, la tastiera è super comoda da utilizzare e migliora decisamente la tua produttività per una digitazione più veloce e con meno errori. Inoltre, ogni tasto è stato realizzato per essere resistente agli sversamenti e al sudore. Così non rischi che dopo poco lettere e numeri si scoloriscano.

Come la tastiera, anche il mouse è silenzioso ed ergonomico. Potrai sfruttarlo ovunque tu sia senza disturbare proprio nessuno, nemmeno la tua concentrazione. Inoltre, grazie ai clic precisi e alla velocità regolabile da 800 a 1600 DPI potrai personalizzare il tuo lavoro con lui. Compatto, lo porti sempre con te. Infine, essendo ambidestro lo utilizzi alla perfezione anche se sei mancino.

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