 Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II a meno di 20€ su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II a meno di 20€ su Amazon

Il Mouse e la Tastiera Wireless Trust Ymo II sono in offerta a meno di 20€ tutti e due su Amazon: approfitta subito di questo set in promo.
Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II a meno di 20€ su Amazon
Tecnologia PC Hardware
Il Mouse e la Tastiera Wireless Trust Ymo II sono in offerta a meno di 20€ tutti e due su Amazon: approfitta subito di questo set in promo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Realizza la tua scrivania tech senza spendere una fortuna! Scegli Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II in offerta su Amazon a meno di 20 euro. Sembra proprio che il Prime Day non sia terminato veramente. Cosa stai aspettando? Aggiungi al carrello questo set in promozione a soli 19,59 euro e conferma l’ordine per fare l’affare del giorno. Si tratta di un’occasione unica imperdibile da completare prima che sia troppo tardi.

Ordina il Set Trust Ymo II

Questo set di altissima qualità è la soluzione definitiva per produttività e intrattenimento da collegare al tuo computer, sia esso desktop o portatile. Grazie ai tasti con profilo ribassato, la tastiera è super comoda da utilizzare e migliora decisamente la tua produttività per una digitazione più veloce e con meno errori. Inoltre, ogni tasto è stato realizzato per essere resistente agli sversamenti e al sudore. Così non rischi che dopo poco lettere e numeri si scoloriscano.

Trust Ymo II Set Tastiera e Mouse Wireless Silenziosi Italiano QWERTY, Tasti a Profilo Ribassato, Resistente agli Sversamenti, Unico Ricevitore USB, Kit Senza Fili per PC, Laptop, Mac, Windows - Nero

Trust Ymo II Set Tastiera e Mouse Wireless Silenziosi Italiano QWERTY, Tasti a Profilo Ribassato, Resistente agli Sversamenti, Unico Ricevitore USB, Kit Senza Fili per PC, Laptop, Mac, Windows – Nero

19,5924,99€-22%
Vedi l’offerta

Come la tastiera, anche il mouse è silenzioso ed ergonomico. Potrai sfruttarlo ovunque tu sia senza disturbare proprio nessuno, nemmeno la tua concentrazione. Inoltre, grazie ai clic precisi e alla velocità regolabile da 800 a 1600 DPI potrai personalizzare il tuo lavoro con lui. Compatto, lo porti sempre con te. Infine, essendo ambidestro lo utilizzi alla perfezione anche se sei mancino.

[parse_image link=”https://www.amazon.it/dp/B0CPJPPYKR?tag=hdblit-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1″ program=”amazon” format_id=”131044″]Trust Ymo II Set Tastiera e Mouse Wireless Silenziosi Italiano QWERTY, Tasti a Profilo Ribassato, Resistente agli Sversamenti, Unico Ricevitore USB, Kit Senza Fili per PC, Laptop, Mac, Windows – Nero[/parse_image]

Ordina il Set Trust Ymo II

Approfitta ora di questa incredibile offerta e goditi questi dispositivi senza pensieri grazie alla garanzia di 5 anni inclusa. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Amazon Prime. Acquista il set Mouse e Tastiera Wireless Trust Ymo II a soli 19,59 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno

Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno
msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€

msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€
Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale

Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale
Docking Station 8 in 1 con alloggiamento per SSD M.2 NVMe/SATA (42€)

Docking Station 8 in 1 con alloggiamento per SSD M.2 NVMe/SATA (42€)
Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno

Google Pixel 10 da 256GB in doppio sconto su eBay: l'affare del giorno
msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€

msi Modern 15 con i5, Intel Iris Xe, 512GB PCIe4 e 16GB RAM a 489€
Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale

Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale
Docking Station 8 in 1 con alloggiamento per SSD M.2 NVMe/SATA (42€)

Docking Station 8 in 1 con alloggiamento per SSD M.2 NVMe/SATA (42€)
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 giu 2026
Link copiato negli appunti