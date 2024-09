Apple Image Playground e Genmoji in iOS 18.2

Questa sera verranno annunciati i nuovi iPhone 16 con iOS 18. Gli utenti non troveranno però le funzionalità IA di Apple Intelligence. Alcune arriveranno con iOS 18.1 ad ottobre. Per Image Plyaground e Genomoji si dovrà attendere iOS 18.2 che debutterà nel mese di dicembre.

Rollout graduale per Apple Intelligence

Apple ha mostrato tutte le funzionalità IA durante la WWDC 2024 di giugno. Il lancio era inizialmente previsto con iOS 18, la versione del sistema operativo preinstallato sugli iPhone 16. L’azienda di Cupertino ha successivamente deciso di posticipare il debutto al mese di ottobre con iOS 18.1, in quanto l’integrazione non è ancora perfetta. Gli sviluppatori possono testare alcune funzionalità nella versione beta.

In ogni caso, il rollout avverrà in maniera graduale. La prima novità di iOS 18.1 saranno i Writing Tools che consentono di riscrivere e riassumere testo in diverse app. Image Playground verrà inclusa in iOS 18.2. Permette di creare immagini in tre stili (animazione, illustrazione e schizzo) da usare nelle conversazioni in Messaggi oppure nelle app Note, Keynote, Pages e Freeform.

Un’altra funzionalità di iOS 18.2 sarà Genmoji. Consente di generare le emoji a partire da una descrizione testuale. Altre novità più avanzate, come l’integrazione di ChatGPT e l’aggiornamento di Siri, saranno disponibili nel primo trimestre 2025.

Considerate le minime novità hardware, Apple cercherà di convincere gli utenti ad acquistare gli iPhone 16 evidenziando l’utilità delle funzionalità IA. Apple Intelligence non sarà disponibile in Europa perché non rispetta il Digital Markets Act. Forse verrà incluso in macOS 15.1 Sequoia, in quanto il sistema operativo desktop non è tra i “Core Platform Services”, a differenza di iOS e iPadOS.