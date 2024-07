Apple Intelligence: le funzionalità in iOS 18.1 beta

Durante la WWDC 2024, Apple aveva illustrato tutte le funzionalità di intelligenza artificiale generativa che sarebbero arrivate con iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 Sequoia nel mese di settembre. Il lancio è stato invece posticipato ad ottobre, quando verranno distribuite le versioni .1 dei tre sistemi operativi. Gli sviluppatori possono ora testare alcune funzionalità nelle rispettive versioni beta.

Funzionalità disponibili

Il rollout verrà effettuato in maniera graduale a partire dalle funzionalità già complete, ma sono previste ottimizzazioni e bug fix in base ai feedback ricevuti. Per accedere a tutte le novità di Apple Intelligence si dovrà probabilmente attendere fino alla primavera del 2025. Gli utenti europei non potranno usare nessuna funzionalità fino al prossimo anno, in quanto mancano i requisiti sull’interoperabilità previsti dal Digital Markets Act.

Una delle funzionalità più utili è Writing Tools. Permette di riscrivere il testo in diversi stili, effettuare un controllo ortografico e grammaticale, generare riassunti, creare paragrafi, elenchi puntati e tabelle in Mail, Note, Messaggi, Pages e altre app con input testuale.

Siri ha ricevuto un aggiornamento estetico. Un bagliore ai lati dello schermo indica che l’assistente è attivo. Su Mac è possibile spostare la finestra in qualsiasi posizione. Un’animazione indica che Siri è in ascolto. Per aprire l’interfaccia Type to Siri (input testuale) è necessario un doppio tap nella parte inferiore dello schermo su iPhone e iPad o premere due volte il tasto Command su Mac.

In Mail è possibile generare riassunti delle email e usare le Smart Reply per le risposte rapide. I riassunti sono disponibili anche per le notifiche mostrate sul lock screen. Le ultime due funzionalità sono presenti anche nell’app Messaggi.

L’app Foto consente di generare un Memory Movie a partire da una descrizione testuale. L’IA sceglierà automaticamente foto rilevanti e brani musicali. È inoltre possibile effettuare le ricerche in linguaggio naturale (anche un punto specifico nei video).

In Notes è possibile registrare un audio e ottenere trascrizione e riassunto. L’app Telefono supporta la registrazione delle chiamate e la trascrizione testuale nell’app Notes. In Safari è disponibile il riassunto degli articoli in modalità lettura.

Funzionalità assenti

Nelle versioni beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 mancano diverse funzionalità, tra cui la generazione delle immagini con Image Playground, la generazione di emoji personalizzate (Genmoji), la cancellazione degli oggetti nelle foto, le azioni in-app con Siri e l’integrazione di ChatGPT. Come detto, queste novità verranno rilasciate gradualmente entro primavera 2025.