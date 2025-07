L'AI cancellerà questa professione, secondo Sam Altman

Durante un intervento a una conferenza della Federal Reserve degli Stati Uniti, Sam Altman è stato interpellato sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. Mentre alcuni fanno previsioni molto precise sull’argomento, come Bill Gates, il CEO di OpenAI ritiene che la tecnologia sia ancora troppo recente per poter prevedere cosa accadrà. Tuttavia, ha già alcune certezze. Alcune professioni scompariranno, mentre ne verranno create di nuove.

Questo mestiere non esisterà più tra 5 anni a causa dell’AI

Secondo Altman una professione in particolare scomparirà a causa dell’intelligenza artificiale: l’addetto all’assistenza clienti. Non so se alcuni di voi abbiano mai utilizzato questi bot di assistenza clienti basati sull’AI, ma sono incredibili. Qualche anno fa, quando chiamavi il servizio clienti, dovevi passare attraverso un menu vocale, parlare con quattro persone diverse, che facevano male quello che chiedevi, richiamare, ricominciare tutto da capo, e ci volevano ore, con lunghe attese, e alla fine non ottenevi quello che volevi. Un’esperienza davvero frustrante , spiega il capo di OpenAI.

Al contrario, secondo Sam Altman, gli agenti basati sull’intelligenza artificiale agiscono come persone molto capaci e, grazie a loro, i clienti non devono più passare attraverso menu telefonici o trasferimenti tra diversi interlocutori. Chiami una volta e la cosa si risolve da sola. È fatta , ha detto.

Professioni che non saranno sostituite dall’AI

Secondo Sam Altman l’AI non sostituirà i medici. Infatti, anche se ChatGPT è già molto bravo nella diagnosi, preferisce comunque che un vero medico sia coinvolto nel processo. Si tratta quindi di un settore in cui continueremo a fare le cose più o meno allo stesso modo , ha affermato.

Per quanto riguarda lo sviluppo di software, Sam Altman ha indicato che un programmatore è ora 10 volte più produttivo. Ma, allo stesso tempo, aumenterà anche la domanda di software.