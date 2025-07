ChatGPT modifica le foto meglio di Photoshop, ecco i prompt da provare

Tutti sanno che ChatGPT può scrivere, tradurre e persino programmare. Ma quello che alcuni ignorano è che da qualche mese può anche modificare le foto creando effetti che normalmente richiederebbero ore di lavoro su Photoshop. Alcuni prompt possono trasformare selfie casuali in ritratti professionali.

9 prompt di ChatGPT che trasformano selfie banali in opere d’arte

Chiedere a ChatGPT di migliorare una foto è una richiesta troppo generica. Il risultato sarà mediocre. Se invece si descrive l’atmosfera, lo stile, l’illuminazione che si vuole ottenere, allora l’effetto finale può essere davvero impressionante.

Quella foto scattata velocemente stamattina potrebbe diventare un’opera d’arte… Con i prompt giusti, ChatGPT può trasformare un semplice selfie in un ritratto degno della National Gallery di Londra, una copertina patinata o una locandina di film. Non serve essere fotografi professionali o esperti di Photoshop. il segreto sta nei dettagli. Dire semplicemente “migliora questa foto” porta a risultati banali. Ma se si specifica l’atmosfera che si vuole creare, il tipo di illuminazione, lo stile che si ha in mente in mente, allora l’effetto finale sarà sorprendente.

1. Il ritratto cinematografico

Prompt: Trasforma questa foto in un ritratto cinematografico professionale in stile noir degli anni ’40, con illuminazione drammatica chiaroscuro, ombre profonde sul viso, sfondo scuro e nebuloso, espressione misteriosa e penetrante, qualità da studio hollywoodiano, bianco e nero ad alto contrasto.

Questo prompt è perfetto quando ci si vuole sentire una star del cinema classico. ChatGPT interpreta “stile noir” creando ombre drammatiche che scolpiscono il volto, mentre l’illuminazione chiaroscuro aggiunge profondità e mistero. Il risultato ricorda i ritratti di Humphrey Bogart o Barbara Stanwyck: intenso, sofisticato e incredibilmente affascinante.

L’AI non si limita a scurire l’immagine, ma ridistribuisce la luce per creare tensione visiva. Le ombre diventano parte della composizione, nascondendo e rivelando tratti del volto in modo strategico.

2. Il ritratto in stile Fantasy

Prompt: Crea un ritratto fantasy epico con me come guerriero/guerriera elfico, pelle luminescente, occhi che brillano di luce magica, armatura dettagliata con incisioni runiche, sfondo di foresta incantata al tramonto, particelle di luce dorata che fluttuano nell’aria, stile pittura digitale ad alta definizione.

Per chi ha sempre sognato di essere il protagonista di un film fantasy, questo prompt cade proprio a fagiolo. La cosa più impressionante è come ChatGPT riesca a mantenere i propri lineamenti riconoscibili mentre aggiunge elementi completamente fantastici.

3. Ritratti in stili pittorici

ChatGPT non si limita alla fotografia, può anche simulare stili pittorici.

Prompt per stile rinascimentale: Trasforma questo selfie nello stile di un maestro rinascimentale, con la tecnica dello sfumato leonardesco, abbigliamento nobiliare del ‘500, gioielli preziosi, sullo sfondo un paesaggio con colline toscane, illuminazione naturale morbida, texture che ricordi una vera pittura su tavola, colori ricchi ma delicati.

Questo prompt trasforma qualsiasi selfie in un’opera che potrebbe essere attribuita a Leonardo o Raffaello. La tecnica dello “sfumato leonardesco” crea quelle transizioni morbide tra luce e ombra che caratterizzano i grandi maestri, mentre l’abbigliamento d’epoca fa sentire quasi un membro della famiglia de’ Medici.

Il paesaggio toscano sullo sfondo aggiunge profondità e autenticità, creando un’opera che sembra davvero uscita dal Rinascimento italiano.

Prompt per lo stila impressionista moderno: Converti questo selfie in stile impressionista contemporaneo: pennellate visibili ma raffinate, gioco di luci naturali, colori vivaci ma armoniosi, atmosfera sognante e poetica, texture che ricorda la pittura a olio.

Vedere la propria faccia trasformata nello stile dei grandi maestri della pittura è un’esperienza quasi surreale. L’AI riesce a catturare non solo l’estetica, ma anche l’atmosfera emotiva di questi movimenti artistici. Il risultato è così convincente che si potrebbe appendere in un museo senza che nessuno si accorga dell’inganno.

4. Ritratto in stile Pop Art alla Warhol

Prompt: Trasforma questa foto in una pop art coloratissima stile Andy Warhol, con colori neon vibranti (rosa shocking, blu elettrico, giallo fluo, verde lime), effetto serigrafia, contorni marcati e definiti, sfondo a blocchi di colore contrastanti, stile anni ’60, ripetizione dell’immagine in 4 varianti cromatiche diverse.

ChatGPT cattura perfettamente l’estetica pop degli anni ’60, trasformando qualsiasi selfie in un’opera d’arte degna del MoMA. I colori diventano vivaci e l’effetto finale è puro divertimento visivo. La ripetizione in 4 varianti cromatiche” alla Warhol è una citazione raffinata.

5. Il ritratto cyberpunk futuristico

Prompt: Crea un ritratto cyberpunk futuristico con neon blu e viola che illuminano il viso, occhi con riflessi digitali, impianti cibernetici luminosi sulla pelle, sfondo di città futuristica con ologrammi, pioggia che cade illuminata dai neon, atmosfera dark e tecnologica, stile Blade Runner. Per gli amanti della fantascienza, questo prompt è favoloso!

6. Il ritratto in stile Western

Prompt: Trasforma questa foto in un ritratto western, con me come pistolero del Far West, cappello da cowboy usurato, barba incolta, cicatrici di battaglia, sfondo di deserto al tramonto con cactus, tempesta di sabbia in lontananza, illuminazione dorata dell’ora magica, stile cinematografico alla Sergio Leone.

Per chi ha sempre sognato di essere Clint Eastwood, questo prompt è perfetto. ChatGPT cattura l’essenza dello spaghetti western: il cappello usurato racconta storie di avventure, le cicatrici aggiungono carattere, e l’illuminazione dorata del tramonto crea quell’atmosfera epica che ha reso immortali i film di Sergio Leone.

7. Ritratto in stile gotico

Prompt: Trasforma questa foto in un ritratto gotico vittoriano. Voglio un’atmosfera misteriosa e teatrale: vestiti neri eleganti con dettagli in pizzo, gioielli gotici in argento scuro, trucco drammatico che enfatizzi lo sguardo penetrante. Come sfondo, crea un castello diroccato avvolto dalla nebbia, con una luna piena che filtra tra nuvole tempestose e alcuni corvi che volano nella notte. Lo stile deve richiamare il romanticismo dark dell’800, come i dipinti di Caspar David Friedrich ma con un tocco più teatrale e cinematografico.

8. Ritratto in stili editoriali e moda

Per chi ama l’estetica patinata delle riviste, ChatGPT può creare look da shooting fotografico professionale.

Prompt per stile rivista di moda: Trasforma questo ritratto in uno shooting di moda editoriale: illuminazione professionale perfetta, pelle luminosa e impeccabile, colori vivaci ma sofisticati, composizione da rivista di alta moda, look glamour contemporaneo.

Prompt per ritratto beauty: Converti questo selfie in ritratto beauty professionale: focus sulla perfezione della pelle, illuminazione morbida e avvolgente, colori pastello delicati, effetto soft focus leggero, eleganza minimalista.

Il risultato sembra uscito direttamente da Vogue. L’AI comprende perfettamente l’estetica della fotografia di moda e riesce a ricreare quella perfezione tecnica che si vede solo sulle copertine delle riviste.

9. Ritratto con atmosfere stagionali

Un altro genere che funziona benissimo sono le ambientazioni stagionali. Il chatbot di OpenAI riesce a creare atmosfere che evocano specifici momenti dell’anno.

Prompt per atmosfera autunnale: Trasforma questo ritratto con atmosfera autunnale calda: illuminazione dorata del tramonto, riflessi ambrati sulla pelle, sensazione di intimità e nostalgia, colori caldi che ricordano le foglie autunnali.