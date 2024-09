Apple iPhone 16 e altri prodotti all'evento Glowtime

Dopo mesi di indiscrezioni è finalmente arrivato il momento di conoscere i nuovi iPhone 16. Durante l’evento Glowtime di domani sera (le 19 in Italia), Apple non annuncerà solo quattro smartphone. È previsto anche il lancio di tre smartwatch e due auricolari wireless. I fan dell’azienda di Cupertino potranno seguire la diretta streaming sul sito ufficiale, su Apple TV e su YouTube.

Quattro Apple iPhone 16

Gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno un design simile agli attuali iPhone 15 e iPhone 15 Plus. La diagonale dello schermo rimarrà 6,1 e 6,7 pollici, rispettivamente. Previsti invece il nuovo processore A18 e soprattutto 8 GB di RAM, requisiti minimi per Apple Intelligence.

Le due fotocamere posteriori dovrebbero essere posizionate in verticale (non più in diagonale) e supportare la registrazione video 3D per il Vision Pro. I due modelli più economici avranno inoltre lo stesso Action Button (Tasto Azione) dei modelli Pro. Maggiori cambiamenti sono previsti per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

La diagonale dello schermo aumenterà da 6,1 a 6,3 pollici e da 6,7 a 6,9 pollici, rispettivamente. Il processore sarà A18 Pro, la fotocamera ultra grandangolare posteriore avrà un sensore da 48 megapixel e per il modello Pro verrà portato a 5x lo zoom ottico del teleobiettivo. Entrambi avranno il nuovo pulsante Camera Button sensibile alla pressione e capacitivo. Permetterà la messa a fuoco, lo scatto e le gesture (swipe, zoom in/out). Supporteranno inoltre la registrazione video 4K a 120 fps.

Tre Apple Watch

Insieme agli iPhone 16 dovrebbero essere annunciati Apple Watch Series 10, Watch Ultra 3 e Watch SE 3. Per Watch Ultra 3 non si prevedono modifiche estetiche, mentre il modello entry level potrebbe avere una cassa in plastica.

Le novità principali riguarderanno i Watch Series 10. Possibile il lancio di una versione da 49 millimetri (come Watch Ultra) e l’integrazione di nuovi sensori per ECG e frequenza cardiaca. Una funzionalità permetterà di rilevare le apnee notturne. La rilevazione dell’ipertensione non sarà invece disponibile prima del 2025.

Due Apple AirPods

Infine, Apple dovrebbe mostrare due nuovi AirPods che sostituiranno gli attuali modelli di seconda e terza generazione. La versione di fascia media avrà una custodia con altoparlante (utile per la funzionalità Find My) e la cancellazione del rumore, come negli AirPods Pro. Per entrambi è previsto un miglioramento della qualità audio.