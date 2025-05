iPhone 17: 12 GB di RAM solo sui modelli Pro

Per la prima volta in assoluto, quest’anno Apple equipaggerà i suoi smartphone con 12 GB di RAM. Gli iPhone 17 a cui saranno tolti i veli in autunno, otterranno per l’appunto un incremento di memoria, o quantomeno sarà così per buona parte dei modelli parte della gamma. Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, solo le varianti Pro saranno coinvolte.

iPhone 17: 12 GB di RAM in esclusiva sui modelli Pro

Andando maggiormente in dettagli, secondo quanto riferito da un report pubblicato su ETNews, pare che Samsung Electronics sarà il principale fornitore di moduli DRAM da 12 GB per i prossimi iPhone, andando a pesare per ben il 70% del totale, mentre il restante 30% sarà suddiviso tra SK Hynix e Micron.

Una fonte del settore ha infatti dichiarato che “Apple sta completando le trattative con i produttori di memoria per espandere la capacità della DRAM” e che “alcune quantità sono state approvate per la fornitura”.

Viene inoltre fatto sapere che il passaggio a questo quantitativo di RAM sarà un’esclusiva di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, ma non è escluso che in futuro il colosso di Cupertino possa valutare un passaggio a 12 GB anche sui modelli base, presumibilmente con l’avvento degli iPhone 18.

L’anno scorso, Apple ha rilasciato la propria IA, Apple Intelligence, che per funzionare correttamente richiede che i dispositivi sui viene eseguita dispongano di oltre 8 GB di RAM. Poiché l’uso dell’IA sta diventando sempre più intensivo, si ritiene che sia necessaria ancora più memoria, motivo per cui sui prossimi iPhone di tipo Pro la “mela morsicata” avrebbe deciso di offrire 12 GB di RAM.